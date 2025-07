L'espace Quartier Libre SIG présente dès jeudi «Born in... PPM», un projet visant à démontrer la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Dans des portraits en noir et blanc, Mary-Lou Mauricio photographie les participants avec le taux de PPM (parties par million) contenu dans l’atmosphère lors de leur année de naissance.

L'espace Quartier Libre SIG présente "Born in... PPM", un projet photographique de Mary-Lou Mauricio visant à démontrer la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Le photographe Yann Arthus-Bertrand y a participé (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Parmi les 350 portraits présentés jusqu'au 26 octobre figurent le photographe Yann Arthus-Bertrand et le réalisateur Cyril Dion. «Born in... PPM» a pour objectif de sensibiliser au dérèglement climatique et de questionner les individus, célèbres ou anonymes, sur leur rapport au réchauffement en cours. Les photographies de personnes nées entre 1925 et aujourd'hui sont accompagnées de témoignages.

Plus de 5000 portraits ont été réalisés depuis 2022. En parcourant l'exposition, le taux de CO2 indiqué ne cesse d'augmenter pour atteindre les 424 ppm en 2024, par rapport à la révolution industrielle. Une manière de matérialiser le carbone, de rendre tangible l'invisible, selon la photographe. Un studio sera installé le 30 août pour permettre aux Genevois de participer au projet.

Acronyme de «parties par million», le ppm est l'unité de mesure qui permet d’évaluer la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Un indicateur crucial pour mesurer l’impact des activités humaines sur le climat.

www.sig-quartierlibre.ch