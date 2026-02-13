  1. Clients Privés
Exposition Dialogue entre Kirchner et Picasso enfin devenu réalité à Davos

ATS

13.2.2026 - 16:56

Un face-à-face entre Pablo Picasso (1881-1973) et Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) est proposé aux visiteurs du Musée Kirchner à Davos (GR). L'exposition réunit 100 tableaux, sculptures, dessins et gravures des deux artistes. À voir jusqu'au 3 mai.

Une centaine d'oeuvres des deux artistes sont exposées par le Musée Kirchner à Davos (GR) à partir de dimanche.
Une centaine d'oeuvres des deux artistes sont exposées par le Musée Kirchner à Davos (GR) à partir de dimanche.
ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 16:56

13.02.2026, 17:23

«On a souvent dit que le langage visuel de Picasso était si dominant que les autres oeuvres passaient au second plan», a confié vendredi la directrice du musée, Katharina Beisiegel, aux médias réunis sur place. «Dans cette exposition, nous montrons à quel point la comparaison peut être fructueuse et équitable.»

Un souhait de Kirchner

Cinq ans avant son suicide, Ernst Ludwig Kirchner a formulé le souhait, en 1933, d'une exposition où Picasso et lui seraient «accrochés l'un à côté de l'autre». Il aura fallu attendre 93 ans pour que ce voeu soit exhaussé, dont les trois derniers consacrés à organiser les prêts des musées Picasso les plus prestigieux, à Barcelone, Madrid, Paris et Berlin.

Les deux artistes sont nés à un an d'intervalle, Kirchner à Aschaffenburg (D) et Picasso à Malaga (E). Tous deux étaient encouragés par leurs parents à faire parler leur talent. Une salle de l'exposition est consacrée aux dessins de leur jeunesse. On y voit l'influence de l'impressionnisme sur leur travail.

Similitudes et différences

Tous deux ont découvert, par la suite, leur propre langage artistique. «Kirchner a été très tôt un peintre très expressif et coloré alors que Picasso, dans sa phase cubiste, travaillait avec une palette de couleurs nettement plus réduite», explique Katharina Beisiegel. Après la Première Guerre mondiale, ils se sont rapprochés à nouveau et ont utilisé des formes plus plates, plus rondes et plus organiques.

L'exposition «Kirchner.Picasso», qui s'ouvre dimanche, constitue un projet important d'histoire de l'art, estime la directrice du musée. «Tous deux ont joué un rôle important dans l'art moderne et ont eu une grande influence sur les générations suivantes d'artistes. Et maintenant, nous pouvons présenter leur grandeur ensemble.»

