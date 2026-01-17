Dix événements culturels tout public sont programmés de février à mai à Veyrier (GE), dans différents lieux culturels de la commune. Le groupe Ladaniva figure parmi les temps forts. Outre de la musique, le programme comprend du théâtre et des expositions.

Ladaniva est un duo pop-folk à la renommée internationale, particulièrement reconnu en Arménie, indique la commune. Côté musique encore, Bombino viendra avec son blues touareg, tandis que le duo formé par Estelle Rivaz, au violoncelle, et Laudine Dard, à la harpe, interprétera des oeuvres d'inspiration hispanique.

Avec «Novecento», la saison voguera vers le théâtre. Inspiré du chef-d'oeuvre d'Alessandro Baricco, le spectacle de la Compagnie Le Magnifique théâtre réunit le comédien Michel Lavoie et le pianiste Max Jendly. Il sera encore question de bateau dans «Finisterre», de la Compagnie Les Bernardes, un spectacle qui raconte le périple d'une navigatrice bretonne fictive partie pour le Vendée Globe.

Dans «Planchette!», Simon Romang célèbrera, lui, la fête, le partage et les plaisirs du terroir avec humour. Pour le jeune public, la saison culturelle programme «Track Attack», d'Elvett et Simon Aeschimann, sur la peur du regard des autres.

La Mansarde accueillera deux expositions. Renaud Robin présentera ses sculptures en bois, mi-plantes mi-animaux, et Laetitia Pascalin, ses dessins agrémentés de tissus et de broderies, comme autant de fenêtres sur un espace intérieur. Et pendant un week-end, le festival Bourgeons de fête investira le coeur village avec des ateliers, de la musique, de la restauration et un marché.

