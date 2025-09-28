  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Vaud Accès facilité aux droits politiques : le peuple dit «non»

ATS

28.9.2025 - 13:46

La population vaudoise est en train d'envoyer dimanche un signal négatif sur le droit de vote pour les étrangers. Elle s'exprime contre un raccourcissement du délai d'attente des étrangers vivant dans le canton pour pouvoir voter et être élus au niveau communal.

Les citoyens vaudois votaient pour un accès facilité aux droits politiques communaux pour les étrangers (photo symbolique).
Les citoyens vaudois votaient pour un accès facilité aux droits politiques communaux pour les étrangers (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:46

28.09.2025, 13:51

Ce délai ne passera donc pas de dix ans à cinq ans pour l'exigence de résidence en Suisse. Pour celle dans le canton, les trois ans minimum restaient inchangés. Le résultat après 92% du dépouillement: le non remporte 103'874 suffrages contre 81'980 pour le oui. Le taux de participation s'est élevé à 45,6%.

Votations cantonales. Colline du Mormont : le contre-projet l’emporte sur l’initiative

Votations cantonalesColline du Mormont : le contre-projet l’emporte sur l’initiative

La Constitution vaudoise exige que les ressortissants étrangers résident en Suisse depuis dix ans au moins et soient domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. Le projet de décret gouvernemental découlait d'une initiative parlementaire du député de la gauche radicale Hadrien Buclin.

Les plus lus

Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Une ancienne Miss Suisse élue à l'exécutif de son village
Des années de discorde sur l'abolition de la valeur locative
Alcaraz, cheville en vrac mais jeu intact !
Les référendaires ont joué avec les peurs de la population