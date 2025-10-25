  1. Clients Privés
FR

Exposition Enquêtes photographiques genevoises: la mobilité en question

ATS

25.10.2025 - 10:20

Le Centre de la photographie Genève (CPG) et la Bibliothèque de Genève (BGE) présentent une exposition inédite: «Mobilités. Enquêtes photographiques genevoises». Elle met en lumière les travaux de trois photographes: Zoé Aubry, Gabriela Löffel et Laurence Rasti. A découvrir dès vendredi prochain et jusqu'au 31 janvier à l'Espace Ami Lullin, au coeur du site de la BGE aux Bastions.

L'enquête photographique genevoise sur le sujet des mobilités sera présentée dès vendredi à l'Espace Ami Lullin de la Bibliothèque de Genève. Elle présente les travaux de Laurence Rasti (photo), Zoé Aubry et Gabriela Löffel.
L'enquête photographique genevoise sur le sujet des mobilités sera présentée dès vendredi à l'Espace Ami Lullin de la Bibliothèque de Genève. Elle présente les travaux de Laurence Rasti (photo), Zoé Aubry et Gabriela Löffel.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 10:20

25.10.2025, 10:25

Zoé Aubry, Gabriela Löffel et Laurence Rasti ont été mandatées entre 2019 et 2021 dans le cadre de l’Enquête photographique genevoise. Leurs travaux promettent «un regard incisif» sur un sujet de société central, indique la Ville dans un communiqué.

«L’exposition Mobilités interroge les ramifications de la mobilité et ses impacts directs sur les corps – ceux qui se déplacent, franchissent des frontières ou se transforment», ajoute Danaé Panchaud, directrice du Centre de la photographie Genève.

«Je n'ai pas peur». Dernier jour de liberté pour Nicolas Sarkozy avant la prison

«Je n'ai pas peur»Dernier jour de liberté pour Nicolas Sarkozy avant la prison

Depuis 2016, la Ville confie chaque année à un ou une photographe la réalisation d'un projet autour d'une thématique triennale. Les images ainsi produites intègrent les collections municipales et sont conservées au Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève.

Après l'exposition inaugurale «Bruissements végétaux», qui a attiré plus de 4500 visiteurs, l'Espace Ami Lullin au rez-de-chaussée de la Bibliothèque des Bastions confirme sa vocation de vitrine pour la photographie contemporaine. Le Centre de la photographie Genève s'y est installé pendant les travaux du Bâtiment d’art contemporain.

