Musique Environ 87'000 fans de musique au Zürich Openair

ATS

31.8.2025 - 08:17

Selon les organisateurs, quelque 87'000 passionnés de musique ont assisté cette année à l'Openair de Zurich. L'organisation du festival de musique, qui se déroule toujours à proximité de l'aéroport, s'est montrée satisfaite de la fréquentation.

Plus de 100 artistes internationaux et nationaux se sont produits.
Plus de 100 artistes internationaux et nationaux se sont produits.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.08.2025, 08:17

Les quatre jours du festival, répartis sur deux week-ends, ont été très fréquentés, a déclaré Rolf Ronner, directeur de l'Open air, dimanche matin, dans un communiqué.

Plus de 100 artistes internationaux et nationaux se sont produits. La majorité des artistes non suisses venaient d'Allemagne, comme Nina Chuba avec son rap contenant des éléments de dancehall et de R'n'B, ou Apache 207, connu pour son rap de rue teinté de pop. Les prestations du chanteur canadien Shawn Mendes, du rappeur et musicien américain Post Malone et du DJ italien Anyma ont constitué les temps forts du festival, selon les organisateurs.

Une partie considérable du line-up de l'Openair de Zurich était constituée d'artistes suisses. Dans le genre hip-hop les concerts de Lo & Leduc et Manillio ont été très appréciés, selon les organisateurs. Les vétérans bernois Patent Ochsner et To Athena de Lucerne ont aussi ravi le public avec leur musique rock et pop.

Pour la première fois, les artistes se sont produits sur une nouvelle scène principale d'une surface de 800 mètres carrés. La prochaine édition du festival de musique aura lieu les 28 et 29 août 2026 ainsi que les 4 et 5 septembre.

