  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique Pologne Eric Lu remporte le concours international de piano Chopin

ATS

21.10.2025 - 04:50

L'artiste américain Eric Lu a remporté le premier prix du concours international de piano Chopin à Varsovie, tremplin pour une grande carrière dans la musique classique, ont annoncé mardi les organisateurs de l'événement.

Le pianiste américain Eric Lu a remporté la 19e édition du concours international de piano Chopin, à Varsovie.
Le pianiste américain Eric Lu a remporté la 19e édition du concours international de piano Chopin, à Varsovie.
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 04:50

21.10.2025, 07:18

En plus d'une prime de 60'000 euros (55'400 francs), être lauréat de ce concours qui se tient tous les cinq ans depuis 1927 ouvre les portes des plus importantes salles de concert du monde et donne accès aux labels de musique majeurs.

Cette compétition de jeunes entre 16 et 30 ans a souvent marqué une étape clé dans la carrière de plusieurs pianistes de renom, dont l'Italien Maurizio Pollini (1960), l'Argentine Martha Argerich (1965), le Polonais Krystian Zimerman (1975) et le Chinois Yundi Li (2000).

«C'est un rêve qui devient réalité», a déclaré à la presse Eric Lu, 27 ans, remerciant «tous les amateurs de Chopin à travers le monde». Il va entamer une tournée internationale de plusieurs mois.

Cette 19e édition a enregistré un nombre record de 642 pianistes inscrits, contre 500 il y a cinq ans. Le jury en avait retenu 171 pour le premier tour de la compétition, en avril, la majorité représentant des pays d'Asie de l'Est.

Ils étaient finalement 11 en finale lundi, dans la salle de concert de la Philarmonie de la capitale de la Pologne, pays qui a vu naître le compositeur et pianiste franco-polonais Frédéric Chopin (1810-1849).

Les billets pour la finale, prisés, s'étaient vendus en deux minutes après leur mise en ligne.

La dernière édition, qui s'est tenue en 2021 après avoir été reportée en raison de la pandémie de Covid-19, s'est soldée par la victoire du Canadien Bruce Xiaoyu Liu.

Les plus lus

Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
On connaît la cause de la panne majeure du cloud d'Amazon
La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!
«Ils seront éradiqués et ils le savent»: Trump met en garde le Hamas
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez