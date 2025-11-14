  1. Clients Privés
Exposition La Tour-de-Peilz rend hommage à Derib

ATS

14.11.2025 - 11:46

La Tour-de-Peilz (VD) célèbre en 2025 l'auteur de bande dessinée Derib, père notamment de Yakari. La série d'événements culturels organisés depuis juin se clôt ce mois-ci avec une exposition. «Derib, 60 ans de dessin» est à voir jusqu'au 30 novembre. Elle retrace six décennies de création.

Auteur d'une centaine d'albums, Derib s'est notamment fait connaître avec ses bandes dessinées «Yakari» et «Buddy Longway».
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 11:46

L'exposition est présentée au château, dans la salle de réception du Musée suisse du jeu. Elle présente les récits des héros emblématiques de Derib: Buddy Longway, Yakari, Red Road, Attila, Pythagore, Celui-qui-est-né-deux-fois, etc, indique la commune dans un communiqué.

Elle met aussi en avant les thématiques sociales qu'il a abordées avec justesse dans des oeuvres telles que «Jo – No Limits» ou «Pour toi Sandra». L'univers des animaux, de la nature, de la montagne et du Valais sont également représentés à travers de nombreux dessins de l'artiste.

L'ensemble de l'exposition offre un mélange de planches originales de ses plus grandes séries, de reproductions d'art d'aquarelles inédites (disponibles à la vente) et, à titre exceptionnel, une planche originale de Yakari qui sera mise en vente. Le public peut aussi admirer des dessins inédits réalisés au Studio Peyo, ainsi que deux planches de la toute première bande dessinée de Derib, présentées pour la première fois, souligne la commune.

Auteur d'une centaine d'albums, Derib s'est notamment fait connaître avec ses bandes dessinées «Yakari» et «Buddy Longway». Le dessinateur boéland de 80 ans est considéré comme le premier auteur suisse à avoir rencontré un large succès dans l'univers de la BD. En collaboration avec le scénariste Job, il a imaginé les aventures de l'enfant sioux Yakari avec 42 tomes publiés depuis 1973.

Il a été nommé bourgeois d'honneur de la commune vaudoise le printemps dernier.

