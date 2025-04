La vallée du Rhin saint-galloise organisera la 36e Fête fédérale de musique en 2031. Les délégués de l'Association suisse des musiques à vent ont fait ce choix samedi à Schaffhouse.

Avec plus de 30'000 participants, la Fête fédérale de musique, qui a lieu tous les cinq ans, est considérée comme le plus grand concours du genre au monde. (archives)

Avec plus de 30'000 participants, la Fête fédérale de musique, qui a lieu tous les cinq ans, est considérée comme le plus grand concours du genre au monde. Elle attire à chaque fois plus d’un million de personnes, indique dimanche l'Association suisse des musiques.

Les préparatifs débuteront après la 35e Fête des musiques, qui se tiendra à Bienne (BE) du 14 au 17 mai 2026. En choisissant Bienne, l'événement revient dans la métropole du Seeland 50 ans après sa première édition.

L'édition 2021 initialement prévue à Interlaken a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Pour l'édition 2026, la ville de l'Oberland bernois a jeté l'éponge pour des raisons économiques.

La tradition suisse des fanfares est vieille de plus de 200 ans. Les premières sociétés civiles de fanfares ont été fondées pendant la République helvétique (1798-1803) sur le modèle des corps de musique des troupes d'occupation françaises de Napoléon.