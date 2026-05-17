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Bienne Forte affluence à la Fête fédérale de musique

ATS

17.5.2026 - 10:53

La 35e Fête fédérale de musique a transformé Bienne en capitale suisse de la musique pour instruments à vent pendant quatre jours. Dimanche, le comité d'organisation s'est dit impressionné par l'affluence massive du public.

Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery
Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery. Une des attractions à Bienne: le corps de musique de la Garde pontificale.

Une des attractions à Bienne: le corps de musique de la Garde pontificale.

Photo: ATS

Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery. Plus de 24'000 musiciens issus de 532 sociétés, dont la Gérinia de Marly (FR), ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans.

Plus de 24'000 musiciens issus de 532 sociétés, dont la Gérinia de Marly (FR), ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans.

Photo: ATS

Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery
Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery. Une des attractions à Bienne: le corps de musique de la Garde pontificale.

Une des attractions à Bienne: le corps de musique de la Garde pontificale.

Photo: ATS

Forte affluence à la Fête fédérale de musique à Bienne – Gallery. Plus de 24'000 musiciens issus de 532 sociétés, dont la Gérinia de Marly (FR), ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans.

Plus de 24'000 musiciens issus de 532 sociétés, dont la Gérinia de Marly (FR), ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans.

Photo: ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 10:53

17.05.2026, 11:02

On attendait 100'000 visiteurs. «Nous n’avons pas de système de comptage, mais il y en avait sans doute nettement plus», a déclaré à Keystone-ATS le responsable de la communication, Theo Martin, au dernier jour de la fête.

La météo capricieuse n’a manifestement pas entamé l’enthousiasme. Seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies. Toutes les autres activités se sont déroulées comme prévu.

Au total, 24'071 musiciens issus de 532 associations ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans. La cérémonie de clôture sur l’Esplanade, dimanche soir, doit constituer le dernier temps fort.

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