François Schuiten sera l’invité d’honneur de la 10e édition de Delémont’BD, du 14 au 16 juin, pour son volet festif, et du 7 juin au 11 août, pour son grand parcours muséal en plein air. L’auteur belge est le dessinateur de la série emblématique Les Cités obscures.

Dessinateur de la série emblématique Les cités obscures, et considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains, le Belge François Schuiten sera le Grand Trissou de la 10e édition de Delémont’BD. ATS

L'œuvre de François Schuiten a été traduite dans une vingtaine de langues, ont indiqué mercredi les organisateurs. Il a obtenu de nombreuses distinctions, dont le Grand prix de la Ville d’Angoulême en 2002 pour l’ensemble de son travail, rappelle le communiqué.

Considéré comme l’un des plus grands artistes contemporains, François Schuiten, 67 ans, met en place son «propre univers tout à la fois cohérent et utopique». Celui-ci est inspiré notamment des illustrateurs et des architectes du début du siècle.

Deux volets

Delémont’BD se déclinera en deux volets. Son propos festif sera à l’affiche avec plus de 50 autrices et auteurs d’ici et d’ailleurs. Son parcours d’expositions extérieures, Les Jardins du dessin, sera, quant à lui, proposé du 7 juin au 11 août.

D’accès libre, ce dernier présentera plus de 20 expositions de bande dessinée et d’illustration dans toute la vieille ville de Delémont. Le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire intègre en outre le programme en consacrant une exposition thématique à François Schuiten.

Grand Trissou, invité d'honneur, de la 10e édition, le Belge a été précédé dans ce rôle par Zep, Milo Manara, Régis Loisel, François Boucq, Lisa Mandel, Alfred, Florence Cestac et Tebo. L’affiche du festival, dessinée par ses soins, sera dévoilée courant février.

Avec son compère, le scénariste Benoit Peeters, François Schuiten avait déjà exposé à Porrentruy en 1987. A cette occasion, une affiche représentant l'Hôtel-Dieu de la Cité des princes-évêques, également reproduit dans Les Cités obscures, avait été éditée.

lp, ats