Les députés fribourgeois ont voté vendredi une révision de la loi sur la justice (LJ). La démarche vise à réorganiser «en profondeur» le pouvoir judiciaire, en réunissant notamment les 18 autorités actuelles, réparties sur 15 sites, en 5 grandes entités.

L'objectif de l’ensemble du processus vise à améliorer l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire fribourgeois, dans un but «de rationalisation et de gain d’efficience» (photo d'illustration). ATS

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La réforme, portée par le conseiller d'Etat Romain Collaud, directeur de la sécurité et de la justice, a passé la rampe par 95 voix contre 8, sans abstention, après deux jours de débats intenses. L'objectif vise à «faciliter la gestion et l’allocation des ressources de manière plus efficace et équitable».

Tous les partis sont entrés en matière, considérant indispensable de doter le canton d’un appareil judiciaire «moderne». Seule l'UDC a émis des réserves quant au coût. «La révision s'imposait», a insisté le député PLR Sébastien Dorthe, pour qui elle répond à des «instances surchargées», en optimisant effectifs et infrastructures.

Le Conseil de la magistrature a parlé d'un système «durablement sous pression». «Le statu quo n’est pas une option sérieuse», a dit la députée PS Alizée Rey.