  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations cantonales Genève accepterait l'ouverture des magasins deux dimanches par an

ATS

14.6.2026 - 12:17

A Genève, les magasins devraient pouvoir ouvrir deux dimanche par année, sans qu'une CCT soit étendue ne soit en vigueur dans ce secteur. Cette modification législative portée la droite et les faîtières économiques est en passe d'être acceptée dimanche par le peuple.

Vers un oui à Genève pour l'assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (image d'illustration).
Vers un oui à Genève pour l'assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.06.2026, 12:17

14.06.2026, 12:25

Selon des résultats basés sur 95% des bulletins, l'assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture des magasins est approuvé à 53,17%. La mesure était combattue par référendum par la gauche et par les syndicats, qui dénonçaient une détérioration des conditions de travail dans un domaine déjà exposé.

Premières tendances. L’initiative pour une «Suisse à 10 millions» serait rejetée, vers un «oui» sur le service civil

Premières tendancesL’initiative pour une «Suisse à 10 millions» serait rejetée, vers un «oui» sur le service civil

Les commerces pourront ainsi ouvrir deux dimanches par an, ainsi que le 31 décembre, une journée assimilée à un dimanche dans le canton. Pour la droite, il s'agissait de soutenir le commerce local, soumis à forte concurrence liée au tourisme d'achat et au commerce en ligne. Le travail se fera uniquement sur base volontaire et le personnel aura une compensation équivalente en salaire.

Les syndicats fustigeaient l'ouverture d'une brèche allant vers la banalisation du travail du dimanche.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations
À l’occasion du 80e anniversaire de Trump, retour sur ses origines familiales
«On aurait pu marquer huit buts» : comment la Suisse a tout gâché
Vaud introduit le salaire minimum dans sa Constitution