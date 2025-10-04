  1. Clients Privés
Genève Journée portes ouvertes à la permanence des avocats

ATS

4.10.2025 - 09:31

A l'occasion de son 50e anniversaire, la permanence juridique de l'Ordre des avocats de Genève organise vendredi prochain une journée portes ouvertes. Des avocats bénévoles offriront gratuitement des consultations sans rendez-vous sur des questions du quotidien: famille, bail, travail, successions, assurances, pénal, asile, contrats ou encore loi sur la circulation routière.

La Permanence juridique de l'Ordre des avocats genevois propose une journée portes ouvertes le 10 octobre avec des consultations gratuites (photo d'illustration).
La Permanence juridique de l'Ordre des avocats genevois propose une journée portes ouvertes le 10 octobre avec des consultations gratuites (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:31

04.10.2025, 10:03

Au-delà des conseils, l'événement vise à mieux faire connaître le rôle de la permanence, avec la possibilité de réserver des rendez-vous en présentiel, par téléphone ou en ligne. «L’accès au droit est un droit fondamental», souligne sa directrice Florence Rialland, qui espère voir affluer de nombreux visiteurs.

Fondée en 1975, dans la lignée d'initiatives genevoises en faveur de l'accès au droit remontant à la fin du 19e siècle, la permanence s'est imposée comme un acteur central du barreau. En cinquante ans, elle a assuré plus de 115'000 consultations grâce à l'engagement bénévole de milliers d'avocats.

Les consultations se dérouleront au 13 rue Verdaine, le 10 octobre de 08h00 à 20h00 non stop, précise le communiqué.

