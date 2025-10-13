  1. Clients Privés
Covid-19 et grippe Genève lance sa campagne de vaccination contre les virus de l'hiver

ATS

13.10.2025 - 11:03

La campagne de prévention contre les virus respiratoires de l'hiver est lancée à Genève. Le Département de la santé (DSM) rappelle les gestes simples comme le lavage régulier des mains et recommande la vaccination contre le Covid-19 et la grippe pour les plus vulnérables.

Genève lance la campagne de vaccination pour se protéger contre la grippe, le Covid-19 et le RSV (image d'illustration).
Genève lance la campagne de vaccination pour se protéger contre la grippe, le Covid-19 et le RSV (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 11:03

Les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques sont concernées. Le coût des vaccins est usuellement pris en charge par l'assurance maladie de base, sous réserve de la franchise et de la quote-part, relève le DSM lundi dans un communiqué.

La vaccination contre le virus respiratoire syncytial (RSV), virus qui peut être responsable d'infections respiratoires sévères, est également recommandée aux personnes plus de 75 ans et dès 60 ans en cas de maladie chronique. Son remboursement n'est pas pris en charge par la base, mais peut l'être par le biais des complémentaires.

Paracétamol. Swissmedic dénonce la position de Donald Trump

ParacétamolSwissmedic dénonce la position de Donald Trump

Les personnes en contact avec des personnes vulnérables, en particulier le personnel de soins, sont également encouragées à se faire vacciner contre la grippe. Ce vaccin limite efficacement la transmission du virus à autrui. La vaccination contre les virus hivernaux est disponible en pharmacie et dans les cabinets médicaux.

Le RSV est responsable chaque année de nombreux cas de bronchiolite chez les bébés, souligne le DSM. Cette saison, deux moyens sont disponibles pour les protéger: la vaccination de la future maman pendant la grossesse, ou l'administration d'anticorps au bébé. Il est recommandé de choisir l'un ou l'autre des traitements préventifs pour protéger les bébés contre le RSV.

La tradition en prend un coup. Annulées ou sans vaches: les désalpes composent avec la dermatose

La tradition en prend un coupAnnulées ou sans vaches: les désalpes composent avec la dermatose

Et de manière générale, l'office cantonal de la santé rappelle les gestes simples qui permettent de se protéger des virus et de limiter leur circulation. Il faut régulièrement aérer les locaux, se laver les mains et porter un masque en cas de symptômes.

