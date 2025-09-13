  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Le musée Ariana expose les boutons sous toutes les coutures

ATS

13.9.2025 - 10:20

La nouvelle exposition «Tender Buttons» du Musée Ariana à Genève croise design, art, littérature et politique pour rendre hommage aux boutons, en écho avec un recueil de poésie de Gertrude Stein. A voir du 19 septembre au 4 octobre 2026.

Le Musée Ariana explore toutes les facettes des boutons dans une nouvelle exposition dès le 19 septembre (archives).
Le Musée Ariana explore toutes les facettes des boutons dans une nouvelle exposition dès le 19 septembre (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 10:20

13.09.2025, 12:11

Faits de verre ou de céramique, les boutons sont le reflet de modes, de techniques et d'identités. Claire Fitzgerald, commissaire de l'exposition et conservatrice en chef, en rassemble plus de 300 au Musée Ariana, indique l'institution dans un communiqué.

En collaboration avec le Musée suisse de la mode d'Yverdon-les-Bains (VD), l'exposition rassemble des pièces allant du 18e siècle à nos jours. Avec quelques pièces uniques issues notamment du Musée des Arts Décoratifs de Paris, du musée Carnavalet-Histoire de Paris, ainsi que de collections privées.

Les histoires sociales de ces objets du quotidien sont mises en vitrine par la scénographe Lucie de Martin. Un vernissage public aura lieu le jeudi 18 septembre.

Les plus lus

WhatsApp va complètement changer de look
«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Grands, masqués, de noir vêtus, ils ont attaqué un véhicule de transport de valeurs
Première journée entre prouesses et sanglots pour les Suissesses
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!