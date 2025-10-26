  1. Clients Privés
Genève Les Automnales en trois espaces et un peu de verdure

ATS

26.10.2025 - 12:30

Les Automnales ouvriront leurs portes le 7 novembre à Palexpo à Genève, jusqu'au 16 novembre. Les stands et activités se déclineront en trois espaces: le Food festival, le Market et le site Emotions. Au centre fleurira le Green City Forum, invité d'honneur de cette seizième édition. Créé par la Fondation Hortus, il présentera des jardins immersifs et des conférences sur le thème des villes vertes et durables.

Les Automnales reviennent le 7 novembre à Palexpo à Genève (archives).
Les Automnales reviennent le 7 novembre à Palexpo à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 12:30

26.10.2025, 14:03

Les villes vertes ou «éponges» seront le fil conducteur du Green City Forum, qui expliquera comment les zones urbaines peuvent «absorber, stocker et restituer l'eau de pluie».

Plusieurs projets de la région et différentes techniques seront présentés sur leur espace de 3000 m2 aux Automnales. Le tout entre des jardins immersifs, construits en partenariat avec les communes genevoises, des paysagistes et écoles professionnelles.

Ces jardins font partie de l'espace Market des Automnales, qui s'articulera autour de pôles thématiques, comme l'habitat ou les loisirs. Une braderie éphémère aura aussi lieu.

L'espace Emotions rassemblera les évènements «qui rassemblent». L'exposition féline internationale notamment, mais aussi le salon du vélo et de la mobilité, ainsi que le Re & Up Cycling Expo et les 10 kilomètres de Palexpo entre autres.

Le Food Festival sera décliné au fil des quatre saisons, avec le Cook'n'show et l'Automnales Beer Festival entre autres évènements, ainsi qu'un marché des saveurs. Des activités y sont prévues les soirs jusqu'à 22h00, comme du beach-volley, de la pétanque ou encore un karaoké.

