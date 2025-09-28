  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations Genève refuse l'initiative piétonne, mais accepte le contre-projet

ATS

28.9.2025 - 12:12

Les Genevois ont refusé dimanche l'initiative piétonne pour lui préférer le contre-projet. Proposé par le Grand Conseil, ce texte cible l'accessibilité des voies piétonnes pour les personnes en situation de handicap.

Genève a refusé l'initiative piétonne dimanche dans les urnes, lui préférant le contre-projet pour plus d'accessibilité (image d'illustration).
Genève a refusé l'initiative piétonne dimanche dans les urnes, lui préférant le contre-projet pour plus d'accessibilité (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 12:12

28.09.2025, 12:15

Le contre-projet à l'initiative piétonne «Pour un canton qui marche» est accepté à 56,97% des voix, selon les premiers résultats du vote par correspondance qui représente environ 95% des votants. Les Genevois ont refusé l'initiative à 57,20 % des voix.

L'initiative des Vert-e-s prévoyait de construire de grands axes piétons reliant les quartiers denses du canton, plus de zones piétonnes et des accès facilités aux lieux centraux. Le tout pour un budget de 40 milllions de francs.

Votations. Genève dit «non» aux «lois corsets»

VotationsGenève dit «non» aux «lois corsets»

Le Grand Conseil trouvait les objectifs de l'initiative «louables», mais trouvait les modifications de loi «inutiles et trop détaillées». Une majorité considérait aussi le budget excessif. La droite avait proposé ce contreprojet pour favoriser l'accessibilité des infrastructures et améliorer la signalétique.

Les plus lus

Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Des années de discorde sur l'abolition de la valeur locative
Une ancienne Miss Suisse élue à l'exécutif de son village
Nicolas Walder en tête au premier tour, talonné par l’UDC
Alcaraz, cheville en vrac mais jeu intact !