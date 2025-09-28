Les Genevois ont refusé dimanche l'initiative piétonne pour lui préférer le contre-projet. Proposé par le Grand Conseil, ce texte cible l'accessibilité des voies piétonnes pour les personnes en situation de handicap.

Genève a refusé l'initiative piétonne dimanche dans les urnes, lui préférant le contre-projet pour plus d'accessibilité (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le contre-projet à l'initiative piétonne «Pour un canton qui marche» est accepté à 56,97% des voix, selon les premiers résultats du vote par correspondance qui représente environ 95% des votants. Les Genevois ont refusé l'initiative à 57,20 % des voix.

L'initiative des Vert-e-s prévoyait de construire de grands axes piétons reliant les quartiers denses du canton, plus de zones piétonnes et des accès facilités aux lieux centraux. Le tout pour un budget de 40 milllions de francs.

Le Grand Conseil trouvait les objectifs de l'initiative «louables», mais trouvait les modifications de loi «inutiles et trop détaillées». Une majorité considérait aussi le budget excessif. La droite avait proposé ce contreprojet pour favoriser l'accessibilité des infrastructures et améliorer la signalétique.