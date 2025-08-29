Le Grand Conseil genevois veut mettre fin à une inégalité qui touche les familles d'agriculteurs. Une motion visant à leur octroyer des allocations familiales équivalentes à celles versées au reste de la population a été acceptée vendredi.

Genève va mettre fin à une inégalité qui touche le monde agricole par rapport aux allocations familiales (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Jusqu'à présent, les allocations pour les enfants des travailleurs agricoles sont inférieures au reste de la population. Un enfant de famille agricole donne par exemple droit à 200 francs par mois, contre 311 francs pour les enfants dont les parents travaillent dans d'autres secteurs. L'allocation de formation est de 250 francs contre 415 francs pour les autres secteurs.

Cette différence trouve son origine dans la législation fédérale qui s'applique à l'agriculture. Alors que les montants touchés par le reste de la population ont été revalorisés à Genève, ce n'était pas le cas pour le monde agricole. D'où cette disparité qui dure depuis 2012.

La motion, issue du PS et du Centre, demande au Conseil d'Etat de modifier le système afin de mettre fin à cette inégalité. Le financement pourrait se faire par des fonds publics. Le texte a été accepté à la quasi-unanimité.