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Tourisme Genève veut se positionner comme destination touristique culturelle

ATS

5.5.2026 - 16:20

La richesse culturelle de Genève doit servir de levier principal pour favoriser l'attractivité touristique de cette destination. La Ville de Genève et la Fondation Genève Tourisme & Congrès ont signé mardi un partenariat pour la période 2026-2030 afin de collaborer dans cette direction.

Avec ses nombreux musées, dont le Musée d'art et d'histoire (MAH) ici à l'image, Genève veut se positionner comme une destination culturelle pour les visiteurs (archives).
Avec ses nombreux musées, dont le Musée d'art et d'histoire (MAH) ici à l'image, Genève veut se positionner comme une destination culturelle pour les visiteurs (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 16:20

05.05.2026, 16:23

Genève fait le pari d'une approche fondée sur ce qui constitue l’un de ses atouts les plus forts: la richesse et la diversité de sa vie culturelle, relèvent les deux parties dans un communiqué. La Ville et la Fondation comptent unir leurs forces pour mieux faire connaître, valoriser et partager l'offre culturelle.

Il s'agit d'abord de raconter une «Genève culturelle», à travers un récit commun capable de toucher aussi bien les habitants que les visiteurs d'ici et d’ailleurs. Il s'agit ensuite de renforcer la visibilité de cette offre, en coordonnant les actions de communication et en intégrant pleinement la culture dans les dispositifs touristiques.

«Ce contrat de partenariat traduit une ambition forte: faire de la culture un élément central de l'expérience genevoise. En unissant nos forces avec la Ville de Genève, nous renforçons la visibilité internationale de Genève et proposons une expérience enrichie à nos hôtes», a relevé la présidente de la Fondation Genève Tourisme & Congrès, Fabienne Lupo, citée dans le communiqué.

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