  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Gonzalo Rubalcaba, Youn Sun Nah, Emmet Cohen au JazzOnze+

ATS

26.8.2025 - 19:00

Gonzalo Rubalcaba, Youn Sun Nah, Emmet Cohen Trio ou encore Julian Lage et Biréli Lagrène figurent parmi les têtes d'affiche du JazzOnze+ Festival Lausanne. Cette 38e édition, agendée du 28 octobre au 2 novembre prochain, accueillera la diversité du jazz d'aujourd'hui dans pas moins de sept salles de la Ville.

Le pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba participera pour la première fois au JazzOnze+Festival Lausanne (archives).
Le pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba participera pour la première fois au JazzOnze+Festival Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 19:00

26.08.2025, 19:11

De nombreux artistes participeront à ce rendez-vous pour la première fois, ont annoncé les organisateurs mardi dans un communiqué. Parmi eux, le pianiste Gonzalo Rubalcaba et le joueur de mandoline Hamilton de Holanda. Ils dévoileront les liens existants entre la musique cubaine et brésilienne à la salle Paderewski.

Autres têtes d'affiche, les guitaristes Biréli Lagrène, Martin Taylor & Ulf Wakenius reformeront «le mythique trio» «The Great Guitars». La chanteuse coréenne Youn Sun Nah s’associera au pianiste franco-serbe Bojan Z «pour atteindre des sommets d’émotion».

Dès le samedi, la grande salle du Casino de Montbenon accueillera une nouvelle génération de jazzmen: le trio «ultra-swinguant» du pianiste Emmet Cohen puis la «guitare lunaire» de Julian Lage «pour un final dominical tout en intimité».

Découvertes aux Jumeaux

Les tendances actuelles du jazz se découvriront aux Jumeaux Jazz Club. La nouvelle vague funk sera représentée par le bassiste espagnol Vincen García et le saxophoniste américain Sam Greenfield. Le multi-instrumentiste new-yorkais et jeune showman Julius Rodriguez proposera «un quintet de feu, autant ancré dans la tradition jazz qu’aguerri aux styles hip-hop et électro».

Le bassiste et producteur de Los Angeles Adrian Younge, responsable de la mythique série «Jazz is Dead», fera découvrir son projet brésilien «Something About April». Enfin la batteuse thaïlandaise Salin, «phénomène des réseaux sociaux et grooveuse implacable», montera sur la scène avec son combo afrobeat pour la traditionnelle soirée du samedi, gratuite et festive.

Pianistes de renom

Le BCV Concert Hall accueillera de son côté la chanteuse française Célia Kameni et son quintet, influencée par la soul, la pop et les musiques du monde, la saxophoniste anglaise Emma Rawicz, ainsi que le pianiste israélien Shai Maestro et son quartet avec deux claviers. Le «fabuleux» pianiste espagnol Daniel García y produira ses «patterns rythmiques endiablés, accompagné par des musiciens exceptionnels».

Les artistes suisses se produiront sur presque toutes les scènes du festival. Nouvelle réjouissante, de plus en plus de femmes dirigent, jouent, composent et arrangent pour de larges formations de jazz, constatent les organisateurs.

C’est le cas de la trompettiste Sonja Ott avec son sextet Kinora, de l’accordéoniste Lea Gasser accompagnée par un «superbe» quartet, mais aussi de la chanteuse et contrebassiste Louise Knobil. La Lausannoise vernira le disque live de son trio, mais avec des morceaux réarrangés pour six musiciens. Parmi les autres formations suisses, le quintett du saxophoniste Arthur Donnot, le trio suisse allemand Loophole, The Big Tusk ou encore Layena.

Concerts scolaires, atelier musical pour les tout-petits et nombreux événements parallèles (conférence Jazz History, atelier, cinéma, etc.) complètent le programme. L'an dernier, le festival lausannois avait attiré 5000 spectateurs à ses concerts payants.

www.jazzonzeplus.ch

Les plus lus

Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Trump affirme vouloir requérir la peine de mort pour tout meurtre à Washington
«C'est méga dur sans Bella, je me sens perdue»
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion