Gonzalo Rubalcaba, Youn Sun Nah, Emmet Cohen Trio ou encore Julian Lage et Biréli Lagrène figurent parmi les têtes d'affiche du JazzOnze+ Festival Lausanne. Cette 38e édition, agendée du 28 octobre au 2 novembre prochain, accueillera la diversité du jazz d'aujourd'hui dans pas moins de sept salles de la Ville.

Le pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba participera pour la première fois au JazzOnze+Festival Lausanne (archives). ATS

De nombreux artistes participeront à ce rendez-vous pour la première fois, ont annoncé les organisateurs mardi dans un communiqué. Parmi eux, le pianiste Gonzalo Rubalcaba et le joueur de mandoline Hamilton de Holanda. Ils dévoileront les liens existants entre la musique cubaine et brésilienne à la salle Paderewski.

Autres têtes d'affiche, les guitaristes Biréli Lagrène, Martin Taylor & Ulf Wakenius reformeront «le mythique trio» «The Great Guitars». La chanteuse coréenne Youn Sun Nah s’associera au pianiste franco-serbe Bojan Z «pour atteindre des sommets d’émotion».

Dès le samedi, la grande salle du Casino de Montbenon accueillera une nouvelle génération de jazzmen: le trio «ultra-swinguant» du pianiste Emmet Cohen puis la «guitare lunaire» de Julian Lage «pour un final dominical tout en intimité».

Découvertes aux Jumeaux

Les tendances actuelles du jazz se découvriront aux Jumeaux Jazz Club. La nouvelle vague funk sera représentée par le bassiste espagnol Vincen García et le saxophoniste américain Sam Greenfield. Le multi-instrumentiste new-yorkais et jeune showman Julius Rodriguez proposera «un quintet de feu, autant ancré dans la tradition jazz qu’aguerri aux styles hip-hop et électro».

Le bassiste et producteur de Los Angeles Adrian Younge, responsable de la mythique série «Jazz is Dead», fera découvrir son projet brésilien «Something About April». Enfin la batteuse thaïlandaise Salin, «phénomène des réseaux sociaux et grooveuse implacable», montera sur la scène avec son combo afrobeat pour la traditionnelle soirée du samedi, gratuite et festive.

Pianistes de renom

Le BCV Concert Hall accueillera de son côté la chanteuse française Célia Kameni et son quintet, influencée par la soul, la pop et les musiques du monde, la saxophoniste anglaise Emma Rawicz, ainsi que le pianiste israélien Shai Maestro et son quartet avec deux claviers. Le «fabuleux» pianiste espagnol Daniel García y produira ses «patterns rythmiques endiablés, accompagné par des musiciens exceptionnels».

Les artistes suisses se produiront sur presque toutes les scènes du festival. Nouvelle réjouissante, de plus en plus de femmes dirigent, jouent, composent et arrangent pour de larges formations de jazz, constatent les organisateurs.

C’est le cas de la trompettiste Sonja Ott avec son sextet Kinora, de l’accordéoniste Lea Gasser accompagnée par un «superbe» quartet, mais aussi de la chanteuse et contrebassiste Louise Knobil. La Lausannoise vernira le disque live de son trio, mais avec des morceaux réarrangés pour six musiciens. Parmi les autres formations suisses, le quintett du saxophoniste Arthur Donnot, le trio suisse allemand Loophole, The Big Tusk ou encore Layena.

Concerts scolaires, atelier musical pour les tout-petits et nombreux événements parallèles (conférence Jazz History, atelier, cinéma, etc.) complètent le programme. L'an dernier, le festival lausannois avait attiré 5000 spectateurs à ses concerts payants.

