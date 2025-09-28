  1. Clients Privés
FR

Genève Hermance peut construire 32 logements sur une parcelle communale

ATS

28.9.2025 - 16:03

Les habitants d'Hermance ont donné dimanche leur feu vert à la construction de deux immeubles, totalisant 32 logements, sur une parcelle communale. Ils ont accepté à 56,66% de «oui», le crédit de 20,14 millions de francs qui était attaqué par un référendum.

Les habitants d'Hermance ont donné dimanche leur feu vert à la construction de deux immeubles, totalisant 32 logements, sur une parcelle communale (archives).
Les habitants d'Hermance ont donné dimanche leur feu vert à la construction de deux immeubles, totalisant 32 logements, sur une parcelle communale (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 16:03

Le projet intitulé «Songe d'une nuit d'été», lauréat d'un concours d'architecture, doit voir le jour sur un terrain à l'entrée du village où se situent un chalet habité et un parking de 110 places. Il prévoit la construction de deux bâtiments de deux étages sur rez-de-chaussée, avec des appartements de trois à cinq pièces à loyers accessibles et destinés aux personnes qui ont un lien avec la commune.

Genève. Restrictions de circulations prévues autour de Cologny

GenèveRestrictions de circulations prévues autour de Cologny

Le crédit accepté dimanche couvrira aussi les aménagements extérieurs, dont la plantation de 32 nouveaux arbres. Le parking souterrain de 133 places sera, lui, construit par la Fondation des parkings qui l'exploitera.

Recours en cours

Initié il y a 30 ans, ce projet ne va pas démarrer dans l'immédiat. Des voisins immédiats ont recouru contre l'autorisation de construire pour les deux bâtiments, après s'être opposés à la démolition du chalet. L'instruction des recours est en cours.

Après 3 jours sans eau. L'eau à nouveau potable à Genève, restrictions levées

Après 3 jours sans eauL'eau à nouveau potable à Genève, restrictions levées

Alors que le projet a été choisi pour son intégration à la topologie de la parcelle et à son environnement vert boisé, les référendaires estimaient que les deux bâtiments de dix mètres de haut auront un impact irréversible sur la vue générale du village, classé d'importance nationale. Ils considéraient aussi que le chantier sera plus long et coûteux que prévu en raison de la nature du sous-sol.

Dimanche, le taux de participation s'est élevé à 69,37%. En 2023, le crédit d'étude pour ce projet avait été accepté par sept voix d'écart. Le taux de participation était alors de 55,93%.

