Une quinzaine d'écrivains de tous horizons convergeront le week-end prochain à la Fondation Jan Michalski à Montricher (VD). De vendredi à dimanche, la septième édition de Bibliotopia propose rencontres, lectures et dédicaces sur le thème de l'amour dans tous ses éclats.

La Fondation Michalski à Montricher accueille pour la septième fois ce week-end des littératures autour du monde (archives). ATS

Agnès Desarthe, David Diop, Hisham Matar, Emma Becker, Pierric Bailly, Elisa Shua Dusapin, Manuel Vilas et Hanne Ørstavik font partie des auteurs conviés à cette septième édition. Ils invitent à «parler d'amour, à parcourir l'étendue de ses inflexions, à interroger nos liaisons, nos passions, avec raison et déraison», expliquent les organisateurs.

Les histoires d'amour, d'amitié et de désir parcourent les temps et les géographies. Les écrivains invités ont vécu en France, en Espagne, au Sénégal, en Libye, en Norvège ou en Macédoine. Durant le week-end, une librairie éphémère présente une sélection d'ouvrages des auteurs présents et accueille des séances de dédicaces.

ll, ats