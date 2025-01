Les admirateurs de Laurence Boissier peuvent se réjouir: son premier roman. «Londres 13h30», oublié, puis retrouvé, sort de presse le 10 janvier. Dans ce court roman choral, l'autrice genevoise, disparue en 2022, sonde le potentiel sensuel de l'aéroport de Genève, l'attente, les occasions à saisir.

Les éditions art&fiction publient le premier ouvrage de l'écrivaine genevoise Laurence Boissier, récemment retrouvé et tiré de l'oubli (archives). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Assise chaque jour au bar de la halle «Arrivée» à l'aéroport de Genève, Emilienne tente de surmonter la mort de son père, l'un des passagers du vol de Londres 13h30 qui s'est abîmé dans la Manche. Autour d'elle s'affairent Hadjira et son chariot de nettoyage, Raoul responsable mélancolique des bâtiments aéroportuaires et Teodora, photographe sensible aux vibrations du lieu et des avions.

La rencontre des quatre personnages provoque une danse sur le thème de l'amitié, de l'intimité avec chacun d'entre eux, soulignent les éditions genevoises «art&fiction» qui publient l'ouvrage.

Premier roman de Laurence Boissier, Londres 13h30 a longtemps disparu. Puis le manuscrit a réapparu subrepticement à l'occasion d'un rangement après la disparition de son autrice.

S'y retrouvent son humour subtil ainsi que les thèmes qui lui sont chers: le jeu d'échos des trajectoires personnelles, une attention marquée pour la topographie, la subtilité dans l'évocation des liens humains, l'absurde importance des routines et le poids toujours surprenant du vide.

Prix suisse de littérature

A noter que paraît simultanément chez le même éditeur «Laurence Backstage», une lettre à la disparue, écrite par son ami l'auteur, scénariste et dramaturge Antoine Jaccoud. Elle est suivie d'un portrait par Lisbeth Koutchoumoff Arman.

Décédée le 7 janvier 2022 à l'âge de 56 ans, Laurence Boissier a publié plusieurs récits, parmi lesquels «Projet pour Madame B» (2010), «Noces» (2011) et «Cahier des charges» (2011).

Artiste, architecte d'intérieur et traductrice, celle qui était également membre du collectif «Bern ist überall» avait reçu le Prix suisse de littérature 2017 pour le recueil de nouvelles «Inventaire des lieux». En 2018, la Genevoise avait remporté le prix des lecteurs de la ville de Lausanne pour «Rentrée des classes».