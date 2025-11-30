  1. Clients Privés
Fribourg Initiative sur le salaire minimum : le camp du « Non » prend l’avantage

ATS

30.11.2025 - 12:48

Fribourg pourrait rejeter ce dimanche l'initiative de la gauche et des syndicats visant à introduire un salaire minimum dans le canton. Le non est en tête avec 53,18%, selon les résultats de 117 des 122 communes. Autorités et milieux économiques s'y opposaient.

La gauche et les syndicats n'ont pas réussi, en l'état du dépouillement, à convaincre une majorité du peuple fribourgeois d'introduire un salaire minimum dans le canton (photo d'illustration).
La gauche et les syndicats n'ont pas réussi, en l'état du dépouillement, à convaincre une majorité du peuple fribourgeois d'introduire un salaire minimum dans le canton (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 12:48

30.11.2025, 12:53

L'initiative législative intitulée «Pour un salaire minimum» visait à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure, soit de 4000 francs par mois. L'objectif du comité d'initiative était clair: «Permettre à tous les salariés de vivre de leur travail».

Le Conseil d’Etat affichait un avis opposé, en voyant dans l'instauration d'un salaire minimum légal pour les plus de 18 ans un danger pour l'économie fribourgeoise. Il jugeait l'initiative «extrême», en estimant que l’introduction de l'un tel instrument risquerait «de perturber le bon fonctionnement du marché du travail». En cas d'acceptation, Fribourg deviendrait le sixième canton à instaurer un salaire minimum après Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville.

