Conseil d'Etat vaudois L’UDC Jean-François Thuillard en tête à 38% du dépouillement

ATS

8.3.2026 - 13:33

L'UDC Jean-François Thuillard continue de mener la course en tête pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, dimanche, à 38% du dépouillement. Les résultats des villes, généralement favorables à la gauche, ne sont pas encore tombés, à l'exception de Morges qui a voté pour le socialiste Roger Nordmann.

Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la Conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz (archives). 
Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la Conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.03.2026, 13:33

08.03.2026, 14:29

Vers 14h30, l'ex-président du Grand Conseil vaudois détient 50,1% des voix, selon les résultats provisoires disponibles sur le site de l'Etat de Vaud. Le candidat socialiste et ex-conseiller national Roger Nordmann suit avec 40,5% des suffrages, tandis que la candidate de la gauche radicale et conseillère communale lausannoise, Agathe Raboud Sidorenko, ferme la marche avec 6,1%.

La participation s'élève à 52,6%.Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée.

Premières tendances. Non à la baisse de la redevance, oui au cash et à l’imposition individuelle

Premières tendancesNon à la baisse de la redevance, oui au cash et à l’imposition individuelle

Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la Conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée. 

