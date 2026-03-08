L'UDC Jean-François Thuillard continue de mener la course en tête pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, dimanche, à 38% du dépouillement. Les résultats des villes, généralement favorables à la gauche, ne sont pas encore tombés, à l'exception de Morges qui a voté pour le socialiste Roger Nordmann.

Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la Conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vers 14h30, l'ex-président du Grand Conseil vaudois détient 50,1% des voix, selon les résultats provisoires disponibles sur le site de l'Etat de Vaud. Le candidat socialiste et ex-conseiller national Roger Nordmann suit avec 40,5% des suffrages, tandis que la candidate de la gauche radicale et conseillère communale lausannoise, Agathe Raboud Sidorenko, ferme la marche avec 6,1%.

La participation s'élève à 52,6%.Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée.

Les trois rivaux se disputent le siège laissé vacant par la Conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz, qui a démissionné en novembre dernier. Le passage de témoin est prévu ce printemps, à une date encore indéterminée.