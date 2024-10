Après la Médiathèque à Martigny (VS), l'exposition itinérante «A la recherche de la vérité. Le journalisme et nous» s'arrête au Musée historique de Lausanne dès jeudi prochain et jusqu'au 2 mars 2025. A travers une quête de vérité, elle transmet des connaissances et des outils permettant de mieux s'orienter dans la jungle de l'information et de la désinformation.

Une exposition au Musée historique de Lausanne revient sur l'importance du journalisme dans la quête de vérité (photo d'illustration). ATS

Bilingue, l'exposition est itinérante et participative. Elle souligne à quel point le journalisme est essentiel à la formation des opinions et à la démocratie.

Etre informé, connaître les faits, est essentiel. Des informations avérées et variées sont la condition préalable aux débats politiques et de société ainsi qu'à la prise de décision par les citoyens. Traditionnellement, ces informations étaient véhiculées par des médias connus et dont la crédibilité pouvait être évaluée.

Avec l'arrivée d'internet et des réseaux sociaux, les choses ont radicalement changé: les informations disponibles sont devenues pléthoriques et leur origine ainsi que leur crédibilité sont souvent incertaines. Le besoin des citoyens de savoir ce qu'il en est vraiment, quels sont les faits et quelles sont les «fake news», persiste quant à lui.

S'évader de la «newsroom»

A travers une quête de vérité, l’exposition permet de vivre des expériences individuelles enrichissantes. La «newsroom» est notamment conçue à la manière d'un jeu d'évasion. Les participants peuvent y mener une enquête autour d'une histoire journalistique et publier un article. Le concours journalistique «Scoop!» offre, lui aussi, l'opportunité d'effectuer une recherche et de soumettre sa propre histoire.

Une partie documentaire présente dix affaires ayant marqué la Suisse. Les visiteurs peuvent se pencher de nombreuses façons sur la manière dont les médias travaillent et sur la manière dont ils s'informent et sur leurs rapports à l'information. L'exposition a été réalisée par l'association Journalistory.

