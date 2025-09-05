De Monthey à la Vallée de Conches, le public est invité à (re)découvrir des lieux emblématiques du canton du Valais entre les 13 et 14 septembre. Le volet valaisan des Journées européennes du patrimoine (JEP) propose 19 visites gratuites.

L'une des visites guidées organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine invite à découvrir une partie habituellement inaccessible de la Basilique de Valère à Sion. (image d'archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Explorer l'Abbaye de Saint-Maurice et découvrir qu'elle abrite l'orgue le plus ancien du canton. Braver les escaliers – ou «Stiege» en allemand – qui mènent à la chapelle de Saas Fee «Maria Zur Hohen Stiege». S'aventurer dans une partie inhabituellement inaccessible de la Baslique de Valère, perchée sur sa colline à Sion. Telles sont les activités proposées en Valais dans le cadre des JEP.

L'événement a pour but de mettre en lumière «les enjeux actuels liés à la conservation et à la transmission du patrimoine architectural et culturel», explique le canton dans un communiqué. «La diversité des visites guidées à pour but de montrer comment les monuments historiques perdurent en adaptant leur fonction aux besoins de la société», poursuit-il.

Valorisation de l'histoire et de l'architecture

Cette 32e édition, consacrée à des «Histoires d’architectures», s'aligne avec le 50e anniversaire de l'Année européennne du patrimoine, 1975 marquant la date de la première initiative internationale consacrée à la sensibilisation et à la valeur du patrimoine bâti. «Un demi-siècle plus tard, cet engagement se poursuit», écrit le canton du Valais.

Si toutes les visites guidées sont gratuites, une réservation préalable est parfois nécessaire. Celle-ci peut se faire en ligne.