  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Journées européennes du patrimoine: 19 visites gratuites 

ATS

5.9.2025 - 10:21

De Monthey à la Vallée de Conches, le public est invité à (re)découvrir des lieux emblématiques du canton du Valais entre les 13 et 14 septembre. Le volet valaisan des Journées européennes du patrimoine (JEP) propose 19 visites gratuites.

L'une des visites guidées organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine invite à découvrir une partie habituellement inaccessible de la Basilique de Valère à Sion. (image d'archive)
L'une des visites guidées organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine invite à découvrir une partie habituellement inaccessible de la Basilique de Valère à Sion. (image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 10:21

Explorer l'Abbaye de Saint-Maurice et découvrir qu'elle abrite l'orgue le plus ancien du canton. Braver les escaliers – ou «Stiege» en allemand – qui mènent à la chapelle de Saas Fee «Maria Zur Hohen Stiege». S'aventurer dans une partie inhabituellement inaccessible de la Baslique de Valère, perchée sur sa colline à Sion. Telles sont les activités proposées en Valais dans le cadre des JEP.

L'événement a pour but de mettre en lumière «les enjeux actuels liés à la conservation et à la transmission du patrimoine architectural et culturel», explique le canton dans un communiqué. «La diversité des visites guidées à pour but de montrer comment les monuments historiques perdurent en adaptant leur fonction aux besoins de la société», poursuit-il.

Valorisation de l'histoire et de l'architecture

Cette 32e édition, consacrée à des «Histoires d’architectures», s'aligne avec le 50e anniversaire de l'Année européennne du patrimoine, 1975 marquant la date de la première initiative internationale consacrée à la sensibilisation et à la valeur du patrimoine bâti. «Un demi-siècle plus tard, cet engagement se poursuit», écrit le canton du Valais.

Si toutes les visites guidées sont gratuites, une réservation préalable est parfois nécessaire. Celle-ci peut se faire en ligne.

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
À qui ira le colossal héritage de 12 milliards de Giorgio Armani?