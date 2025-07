La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rendra sur la plaine du Grütli (UR) pour y célébrer la fête nationale le premier août. Il s'agira de son seul discours à cette occasion.

Les conseillers fédéraux vont silloner la Suisse entre le 31 juillet et le 1er août pour prononcer des discours à l'occasion de la fête nationale. (Photo d'illustration) ATS

Le ministre en charge des affaires étrangères Ignazio Cassis ne fera lui aussi qu'un discours. Il se rendra le 1er août à Gersau dans le canton de Schwytz.

Dernier arrivé au Conseil fédéral, Martin Pfister prononcera son allocution le 1er août à trois endroits différents. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports participera au brunch à la ferme à Rimensberg (SG), puis ira à Amriswil (TG) avant de terminer à Fribourg.

Trois, c'est aussi le nombre de discours que prononcera Beat Jans. Le ministre de la justice et police se rendra dans la matinée à Schaffhouse. A midi, il ralliera Altdorf (UR) avant de clôturer sa journée à Windisch en Argovie.

Marathon romand pour Albert Rösti

A la tête de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Albert Rösti fera six allocutions entre le 31 juillet et le premier août. Il commencera son périple à Basse-Vendline dans le Jura avant de se rendre à Lucerne. Le lendemain, il ira à Goms (VS), puis à Pierrafortscha (FR) et aux Planchettes (NE) avant de terminer à Oberbölchen (BL).

Elisabeth Baume-Schneider va, elle aussi, étendre sur deux jours sa participation à la fête nationale. Le 31 juillet, la ministre de l'intérieur sera à Rorschach dans le canton de Saint-Gall. Elle se rendra le lendemain en matinée à Delley (FR) puis rejoindra Tresa (TI) en soirée.

Enfin, Guy Parmelin prononcera son premier discours le 31 juillet à Fully en Valais. Le ministre en charge de l'économie, de la formation et de la recherche prendra part le lendemain au brunch à la ferme à Stüdelihof (SO) avant de terminer sa journée à Klosters dans les Grisons.