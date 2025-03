L'Abbatiale de Payerne (VD) continue de faire découvrir au public des oeuvres de sa propre collection. Du 21 mars au 22 juin, l'Association du site (ASAP) présente sa nouvelle exposition temporaire: «Coup d'oeil sur les collections: objets mis au jour, objets mis à jour», avec un focus archéologique sur l'histoire et les civilisations.

Du 21 mars au 22 juin, l'Association du site de l'Abbatiale de Payerne (ASAP) présente sa nouvelle exposition temporaire: "Coup d'oeil sur les collections: objets mis au jour, objets mis à jour" (archives). ATS

L'exposition «illustre les enjeux liés aux fouilles archéologiques et à la documentation. Elle met en lumière le rôle des objets dans notre interprétation du passé, à travers une confrontation entre objets anciens et objets de notre quotidien», écrit l'ASAP dans un communiqué.

L'idée est de pouvoir comprendre la trajectoire de l'objet archéologique depuis sa sortie de terre – sa mise au jour – jusqu'à sa présentation dans un musée, ajoutent-ils. Une démarche participative prolonge ce parallèle entre passé et présent: chaque mois, le public est invité à identifier un nouvel objet et son utilisation, via une «devinette archéologique».