Bastien Hauser, 27 ans, séjournera dès décembre et durant quatre mois dans un atelier d'artiste à Belgrade. Cette résidence est assortie d'une bourse de 6500 francs, annonce la ville de Nyon où l'auteur est né.

Le lauréat ambitionne d'avancer dans la rédaction de son deuxième roman «Ghosts in the machine», dont l'un des protagonistes vit à Belgrade. Cette résidence donnera à l'auteur l'opportunité de découvrir la ville au-delà de ses souvenirs de voyage, de se laisser infuser par elle et d'écrire en immersion, note mercredi la commune.

Bastien Hauser a un parcours «déjà riche et prometteur», poursuit le communiqué. Il est l'auteur d'un premier roman «Une singularité» publié aux éditions Actes Sud ainsi que de pièces de théâtre et de poésies. Plusieurs de ses oeuvres ont été jouées dans des théâtres romands, notamment à Genève, Nyon et Sion.

Cette résidence est accordée dans le cadre de la Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVC). Celle-ci gère des ateliers au Caire (Egypte), à Gênes (Italie), à Buenos Aires (Argentine) et à Belgrade (Serbie).

