Cette année, l'Accademia Teatro Dimitri, créée par le célèbre clown tessinois, fête ses 50 ans. En cinq décennies, l'institution a formé près de 700 artistes de scène.

C'est un art à la croisée du théâtre, de la danse et des arts du cirque qui est enseigné à l'Accademia Teatro Dimitri, indique le dossier de presse. Cette forme de théâtre est également appelée «physical theatre» (théâtre physique), car le corps et le mouvement de l'interprète sont au centre d'un processus dramaturgique.

La forte présence des comédiennes et comédiens crée un lien particulier entre la scène et les spectateurs, poursuivent les responsables. Ce lien est particulièrement palpable dans le petit et intime Teatro Dimitri à Verscio (TI).

Dans ce théâtre, les pièces des classes de fin d'études sont régulièrement jouées en avant-première. On y rencontre également des élèves de l'académie qui discutent dans la cour, au café ou qui pratiquent leurs disciplines.

Un large éventail de disciplines

L'ancienne «école de théâtre Dimitri» a été fondée en 1975, quatre ans après le Teatro Dimitri. Outre le clown Dimitri et sa femme Gunda, l'acteur et mime Richard Weber comptait également parmi les fondateurs de l'institution.

L'objectif de l'académie était et est toujours de réunir sous un même toit un large éventail de disciplines artistiques, précise le communiqué. Au dépat, l'école ne comptait qu'un petit nombre d'enseignants et d'étudiants. Ce nombre n'a cessé d'augmenter, comme l'offre de cours et de disciplines.

En 2006, la Scuola Teatro Dimitri était rattachée à la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (Supsi). Depuis 2015, elle s'appelle «Accademia Teatro Dimitri» et propose un cursus de bachelor et de master avec trois spécialisations: théâtre corporel et de mouvement, théâtre de marionnettes et pratique théâtrale appliquée. L'Accademia propose en outre des cours de formation continue, des ateliers, des cours et des projets pour les écoles et les institutions.

Célébration du jubilé avec l'orchestre

Actuellement, 42 étudiants sont inscrits au cursus de bachelor et 24 au cursus de master. S'y ajoutent 37 diplômés de formations continues, a indiqué le porte-parole de la Supsi à l'agence de presse Keystone-ATS.

Les cours sont dispensés au siège principal de l'Académie de théâtre à Verscio, au Teatro Dimitri ainsi qu'au deuxième siège de l'école à Avegno dans le Val Maggia, au nord de Locarno (TI).

Grâce à la forte interdépendance entre l’école et le théâtre, l’Académie Dimitri demeure probablement unique en son genre.

Son jubilé sera célébré par une série de manifestations dans toute la Suisse. L'Accademia Teatro Dimitri s'associe notamment à l'Orchestra della Svizzera italiana, qui fête également son anniversaire, pour un «concert spécial avec danse et théâtre» destiné aux élèves du Tessin. Le spectacle sera présenté en mai au centre culturel LAC de Lugano.