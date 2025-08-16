  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Culture L'Etat de Fribourg soutiendra onze projets culturels collaboratifs

ATS

16.8.2025 - 09:20

Le Service de la culture de l’Etat de Fribourg soutiendra onze projets culturels collaboratifs pour un montant total de 100'500 francs. Cette mesure vise à renforcer les échanges et la collaboration entre professionnels et amateurs dans les milieux culturels.

Parmi les onze projets primés, quatre concernent les arts de la scène. Ils sont portés par Les Culturés, la Compagnie Ayamo, la Compagnie Brosse Adam et le Collectif Ljubav i Pobuna (image d'illustration).
Parmi les onze projets primés, quatre concernent les arts de la scène. Ils sont portés par Les Culturés, la Compagnie Ayamo, la Compagnie Brosse Adam et le Collectif Ljubav i Pobuna (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.08.2025, 09:20

16.08.2025, 09:46

Suite à l’appel à projet lancé en janvier 2025, 33 esquisses de projets ont été transmises au Service de la culture. Après une première sélection par un jury d'experts, treize porteurs de projets ont été invités à déposer une requête complète. A l’issue du deuxième tour, le jury a retenu 11 projets, a indiqué l'Etat de Fribourg mercredi.

Ces projets concernent la musique, les arts de la scène, la littérature, le cinéma, le patrimoine ainsi que le domaine du numérique. Un projet interdisciplinaire est également primé. Ils se dérouleront entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026.

Lancés en 2023, ce programme de soutien est mis en place par le Service de la culture de l'Etat de Fribourg en partenariat avec la Loterie Romande.

Les plus lus

Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE
Trump «n'en fait qu'à sa tête» et est «imprévisible» déclare Ignazio Cassis
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
Trump estime qu'il reste «très peu» de points à régler
La ville de Washington passe un accord avec l'administration Trump
Trump a informé Zelensky de l'issue de sa rencontre avec Poutine