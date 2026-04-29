La musicienne et autrice américaine Patti Smith a reçu le prix Princesse des Asturies dans la catégorie des arts. Considérés comme les «Nobel espagnols», ces prix sont remis fin octobre à Oviedo en Espagne par le roi Felipe VI et la princesse héritière Leonor.

La chanteuse américaine Patti Smith et son fils à la guitare Jackson Smith au Paleo Festival à Nyon en juillet 2024. ATS

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La «marraine du punk» a «dépassé les frontières de la musique elle-même et s’est imposée comme une communicatrice multidisciplinaire et non conventionnelle à travers diverses formes d’expression artistique telles que la poésie, la photographie, la performance et les installations vidéo», a indiqué la Fondation Princesse des Asturies à Oviedo, dans le nord de l’Espagne.

Dotée d’un «charisme exceptionnel», l’artiste de 79 ans s’est engagée en faveur de causes politiques et sociales et est considérée comme une icône de la lutte pour les droits civiques.

En 1974, elle enregistre avec la Patti Smith Group son premier single «Hey Joe / Piss Factory». En 1975, le groupe perce avec l’album Horses, qui mêle punk rock et poésie parlée.

Critiques de Trump

Plus de 50 ans plus tard, Patti Smith reste populaire auprès d’un jeune public. Cette longévité tient aussi à une franchise radicale, rare chez les artistes de sa stature. Elle a notamment critiqué à plusieurs reprises le président américain Donald Trump.

Les prix Princesse des Asturies portent le nom de l’héritière du trône espagnol. Ils sont attribués chaque année dans huit catégories. Patti Smith est la première lauréate annoncée cette année.

Les autres lauréats seront dévoilés progressivement dans les semaines et mois à venir. Chaque récompense est dotée de 50'000 euros et d’une reproduction d’une statue de Joan Miró.