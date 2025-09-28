  1. Clients Privés
Votations Genève : l’initiative de l'UDC visant à protéger la police est balayée

ATS

28.9.2025 - 12:15

Sans surprise, les Genevois rejettent dimanche l'initiative de l'UDC «Oui, je protège la police qui me protège». Ce texte, qui voulait octroyer une immunité relative aux membres des forces de l'ordre, n'était soutenu que par le MCG.

Les Genevois rejettent l'initiative de l'UDC "Oui, je protège la police qui me protège", qui voulait octroyer une immunité relative aux membres des forces de l'ordre (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 12:15

28.09.2025, 12:17

Selon les résultats basés sur près de 95% des votants, l'initiative est balayée, avec 67,2% de «non». Ce texte visait à «remotiver» la police limitant les poursuites pénales «chicanières» à son encontre, selon l'UDC. L'immunité, qui était conférée indépendamment de la gravité des soupçons, aurait dû être levée à huis clos par le Grand Conseil.

Votations. Genève dit «non» aux «lois corsets»

VotationsGenève dit «non» aux «lois corsets»

Pour ses opposants, ce texte, qui n'avait d'ailleurs pas reçu le soutien des syndicats de police, est contraire à l'Etat de droit. Le comité unitaire contre l'initiative rappelait qu'elle avait été lancée en période électorale, en réaction au mouvement contre les violences policières, comme Black Lives Matter. Il dénonçait une tentative de placer la police au-dessus du droit commun.

Votations. Genève refuse l'initiative piétonne, mais accepte le contre-projet

VotationsGenève refuse l'initiative piétonne, mais accepte le contre-projet

