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Canton de Vaud L'initiative dite des 12% sera soumise en votation le 27 septembre

ATS

4.6.2026 - 14:41

La population vaudoise s'exprimera le 27 septembre prochain sur l'initiative populaire dite des 12%. Le Conseil d'Etat a annoncé jeudi la date de ce scrutin cantonal sur le texte des milieux patronaux et économiques, intitulé «Baisse d'impôts pour tous: redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne».

Lancée le 23 novembre 2022 et déposée le 5 avril 2023, l'initiative des milieux économiques «Baisse d'impôts pour tous» veut redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne (archives).
Lancée le 23 novembre 2022 et déposée le 5 avril 2023, l'initiative des milieux économiques «Baisse d'impôts pour tous» veut redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 14:41

Lancé par la Chambre vaudoise immobilière (CVI), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV), le texte avait été déposé en 2023 avec 28'000 signatures (sur 12'000 nécessaires). Il exige un rabais de 12% de la facture finale de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.

Début 2025, le comité avait décidé de maintenir son initiative, malgré le contre-projet indirect proposé par le gouvernement et retravaillé par les parlementaires au Grand Conseil en décembre 2024. A l'instar du Conseil d'Etat, le législatif avait refusé cette initiative, ouvrant la voie à un scrutin populaire. Au Parlement, seule l'UDC et quelques députés PLR avaient soutenu l'initiative. Tous les autres partis s'étaient exprimés contre.

Et c'est lors de l'examen et des débats sur le budget 2025 que les parlementaires ont finalement opté pour une baisse cumulée de 7% de l'impôt cantonal sur le revenu d'ici 2027. A savoir plus que le contre-projet indirect du Conseil d'Etat (5%), mais donc moins que l'initiative des milieux patronaux (12%). Le dernier mot reviendra donc à la population, qui devra donc trancher entre le projet validé par le Grand Conseil et l'initiative dite des 12%.

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