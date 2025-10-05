  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Patrimoine culturel L'irrigation traditionnelle au coeur d'un événement en Valais

ATS

5.10.2025 - 10:30

La commune d'Ayent accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle. Cette dernière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2024.

Ayent, ici avec le grand bisse, accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle (archives).
Ayent, ici avec le grand bisse, accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 10:30

05.10.2025, 12:42

«Cette journée mettra en lumière l'importance des bisses comme héritage vivant, mais aussi comme école de résilience face aux défis climatiques actuels», relèvent les organisateurs dans un communiqué.

L'événement a été pensé par le Musée valaisan des Bisses, en collaboration avec l'Association des Bisses du Valais, le Consortage et les Amis du Grand Bisse d’Ayent. Au programme: raclette, visite de la centrale hydroélectrique de Samarin, randonnée le long du bisse d'Ayent et familiarisation avec l'irrigation traditionnelle.

«Plus qu'une fête patrimoniale, cette rencontre est l’occasion d’interroger la place de l’irrigation traditionnelle aujourd’hui», soulignent encore les organisateurs. Il s'agit notamment de se demander comment transmettre ces pratiques aux jeunes générations.

La technique dite «d'irrigation traditionnelle» est un type d'irrigation agricole qui utilise la force de gravité pour distribuer l'eau de manière stratégique. Elle se repose surtout sur des aménagements manuels tels que des canaux et des fossés qui exploitent l'eau provenant de sources d'eau proches des champs.

Les plus lus

Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse
Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !
Nouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne
L'ancien maire de Genève toujours détenu en Israël
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution