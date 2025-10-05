La commune d'Ayent accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle. Cette dernière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2024.

Ayent, ici avec le grand bisse, accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle (archives). ATS

«Cette journée mettra en lumière l'importance des bisses comme héritage vivant, mais aussi comme école de résilience face aux défis climatiques actuels», relèvent les organisateurs dans un communiqué.

L'événement a été pensé par le Musée valaisan des Bisses, en collaboration avec l'Association des Bisses du Valais, le Consortage et les Amis du Grand Bisse d’Ayent. Au programme: raclette, visite de la centrale hydroélectrique de Samarin, randonnée le long du bisse d'Ayent et familiarisation avec l'irrigation traditionnelle.

«Plus qu'une fête patrimoniale, cette rencontre est l’occasion d’interroger la place de l’irrigation traditionnelle aujourd’hui», soulignent encore les organisateurs. Il s'agit notamment de se demander comment transmettre ces pratiques aux jeunes générations.

La technique dite «d'irrigation traditionnelle» est un type d'irrigation agricole qui utilise la force de gravité pour distribuer l'eau de manière stratégique. Elle se repose surtout sur des aménagements manuels tels que des canaux et des fossés qui exploitent l'eau provenant de sources d'eau proches des champs.