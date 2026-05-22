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«Vivant, changeant, évolutif» L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

ATS

22.5.2026 - 17:02

L'artiste français Pierre Huyghe présente sa première exposition individuelle sur sol suisse à la Fondation Beyeler. A travers ses installations souvent évolutives, le public est invité à vivre à Riehen (BS) des moments à la fois uniques et éphémères.

Face à «Cambrian Explosion 19» (2013), le public se laisse absorber par l'observation d'une grosse pierre flottant à la surface de l'eau, avant d'être distrait par un bruit provenant d'une autre pièce.
Face à «Cambrian Explosion 19» (2013), le public se laisse absorber par l'observation d'une grosse pierre flottant à la surface de l'eau, avant d'être distrait par un bruit provenant d'une autre pièce.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:02

22.05.2026, 17:21

D'emblée, les visiteurs se déplacent sur un tapis imprimé qui s'étend sur toute la surface d'exposition. Il s'agit de l'oeuvre «Light Dust» (2026), qui change d'aspect selon la luminosité des lieux.

Dans la première salle se trouve uniquement l'installation «Environnement» (2011): un mur dont le trou est entouré d'un amas de fourmis. Derrière, une paroi d'exposition blanche est perforée par une fenêtre qui apparaît tantôt opaque, tantôt transparente, à des rythmes variés. L'aspect de la pièce change en permanence et ne se présente jamais deux fois sous le même jour.

Métamorphose

«Vivant, changeant, évolutif – le concept de la métamorphose est très important», explique la commissaire d'exposition Mouna Mekouar à Keystone-ATS. La présentation des oeuvres de Pierre Huyghe a été mise sur pied spécifiquement pour les espaces de la Fondation Beyeler et a été conçue comme un paysage permettant de se plonger dans son univers artistique.

Dans une autre pièce, on peut découvrir un film ("Human Mask», 2014) montrant un être anthropomorphe interagissant dans la zone bouclée de Fusushima avec les vestiges de la vie quotidienne des humains. Ailleurs, on se trouve face à une pierre flottant à la surface de l'eau ("Cambrian Explosion 19», 2013) avant d'être distrait de sa propre immersion dans l'oeuvre par un bruit émanant d'une autre salle.

Hors du temps

Une autre oeuvre présente des trous sombres dans des parois, laissant échapper des bruits d'inspiration et d'expiration, comme si les pièces ou les interstices qui les séparent respiraient lourdement. Les oeuvres de l'artiste français habitent les salles d'exposition et les visiteurs en font partie, explique Mouna Mekouar. Le public s'y sent hors du temps, n'importe où et n'importe quand: tel est le talent de Pierre Huyghe.

L'exposition fonctionne avant tout lorsqu'on s'abandonne à sa dimension évolutive et observe son effet sur le moment au lieu d'y chercher un ordre avec un début et une fin.

Né à Paris en 1962, Pierre Huyghe vit et travaille à Santiago (Chili). Ses expositions lui ont valu une renommée mondiale et ses oeuvres font partie des collections les plus prestigieuses. La présentation proposée à la Fondation Beyeler est visible dès dimanche jusqu'au 13 septembre.

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