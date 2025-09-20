L'Univeristé de Genève (UNIGE) célèbre vendredi 26 septembre le centenaire de la section des sciences pharmaceutiques. Des spécialistes reviendront lors de conférences et d'une table ronde sur l'histoire et les avancées de cette discipline en perpétuelle mutation.

L'Université de Genève fête un siècle de pharmacie (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Jean-Luc Veuthey, professeur honoraire en sciences pharmaceutiques racontera l’odyssée lémanique de la discipline. Des experts montreront ensuite comment les scientifiques passent «de la poudre à l’innovation» lors de la conception de nouveaux médicaments. Une table ronde s'intéressera à l'évolution de la profession, entre avancées technologiques – notamment l’IA – et enjeux éthiques.

L’École de pharmacie de Genève a été fondée en 1925. Dès ses débuts, elle a couvert l’ensemble des domaines essentiels de la discipline: synthèse organique, phytochimie, galénique, chimie médicinale et analyse pharmaceutique. En 2004, la fusion des sections de pharmacie des universités de Lausanne et de Genève a donné naissance à l’École de pharmacie Genève-Lausanne, devenue en 2019 l’Institut des Sciences Pharmaceutiques de la Suisse Occidentale.