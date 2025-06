L'Usine à Gaz à Nyon a 30 ans. Pour fêter cet anniversaire, l'institution organise un festival entièrement offert au public le week-end du 13 et 14 juin prochain. Au programme: performances artistiques, concerts et multiples activités.

Témoin architectural du patrimoine industriel de Nyon, l'Usine à Gaz, construite en 1864, a été transformée en salle de spectacle et de concerts au début des années 90 et inaugurée en 1995. Elle a subi une grosse rénovation et un agrandissement en 2021.

Ce jubilé sera lancé le jeudi avec une partie officielle, orchestrée par la compagnie Delgado Fuchs. La ministre vaudoise en charge de la culture Nuria Gorrite ainsi que le municipal nyonnais de la culture (et député au Grand Conseil) Alexandre Démétriades y prendront notamment la parole, indiquent les responsables du lieu.

Cet espace culturel est depuis géré et animé par l'association de l'Usine à Gaz.

C'est la seule salle de spectacle et de concerts de Nyon à proposer une saison culturelle. Elle accueille depuis 30 ans des concerts, du théâtre et de la danse. Elle a été rénovée et agrandie en 2021, après deux ans de travaux.

La salle historique de concerts, avec ses 150 à 170 places, a été conservée, afin d'accueillir encore des soirées de musiques actuelles, ADN de l'Usine à Gaz. La nouvelle salle et ses 200 places sont, elles, destinées aux spectacles. D'un montant de 16 millions de francs, le projet a aussi offert un équipement scénique de pointe, une salle de répétition, une résidence d'artistes, deux bars, des locaux administratifs ainsi que des bureaux à louer.