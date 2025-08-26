  1. Clients Privés
Culture L'Usine à Gaz à Nyon lance sa saison 2025-2026

ATS

26.8.2025 - 10:53

Entre août et décembre, la programmation de l'Usine à Gaz à Nyon (VD) fera la part belle aux arts vivants et à la musique contemporaine. Un début de saison qui «invite à élargir son regard sur le monde».

L'Usine à Gaz à Nyon (VD), qui fête ses trente ans cette année, lance sa saison 2025-2026 (archives).
L'Usine à Gaz à Nyon (VD), qui fête ses trente ans cette année, lance sa saison 2025-2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:53

26.08.2025, 11:01

«La programmation musiques commence fort en alliant artistes émergents et reconnus», détaillent les responsables dans un communiqué. La salle d'événements nyonnaise accueillera ainsi plusieurs dates uniques en Suisse, avec les concerts de la figure de la pop italienne Giorgio Poi, du groupe de rock indépendant français Déportivo ou encore du groupe pop franco-britannique Frànçois and The Atlas Mountains.

Les Suédois Peter Bjorn & Jojhn, auteurs du tube «Young Folks» seront, quant à eux, à l'Usine à Gaz le 12 septembre dans le cadre du festival genevois La Bâtie. Les artistes Baby Volcano, Bada-Bada ou encore Mel D sont aussi annoncés.

Des artistes «venus d'ailleurs»

Coté spectacles, le public pourra découvrir les «témoignages d'artistes venus d'ailleurs», écrivent les organisateurs. Avec le spectacle «Shahada» – mot ayant en autres la signification de «témoignage» en arabe – le syrien Fida Mohissen racontera son parcours hors de l'islam. En décembre, l'artiste franco-iranienne Aïla Navidi évoquera, à travers «4211 km», l'histoire de sa famille, réfugiés politiques iraniens.

La comédienne suisse Rébecca Balestra proposera, quant à elle, une nouvelle pièce baptisée «Jacqueline», qui revient sur les derniers instants de l'actrice Jacqueline Maillan (1923-1992). Les spectateurs pourront aussi découvrir «Amour sous contrat» de la performeuse et comédienne genevoise Jeanne Spaeter, qui invite à repenser les codes de la vie de couple.

L'Usine à Gaz a célébré ses trente ans ce printemps. Elle accueille depuis 1995 des concerts, du théâtre et de la danse. Elle a été rénovée et agrandie en 2021, après deux ans de travaux.

