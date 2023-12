La 14ème édition du Festival Les Hivernales aura lieu sous une forme restreinte et sous le signe de la transition. Initialement prévue du 29 février au 4 mars dans une dizaine de lieux, elle ne se tiendra plus qu'à quatre endroits à Nyon. Les organisateurs invoque un besoin de réflexion

Une partie des événements des Hivernales se tiendra, comme d'habitude, à l'Usine a Gaz à Nyon. (KEYSTONE/Noemi Cinelli) ATS

Alors que l'an dernier le festival s'était étendu sur seize lieux de Nyon et de Gland et que dix lieux étaient encore prévus pour cette année, les organisateurs annoncent mardi que cette 14ème édition se tiendra exclusivement à l'Usine à Gaz, à la Parenthèse, au Décor penché et au Backstage. Cette décision découle d’une réorganisation profonde de la structure qui a impliqué la réduction du projet 2024.

Bien que cette édition se déploie dans un format plus restreint, Les Hivernales demeurent engagées à offrir une expérience unique à leur public fidèle. Cette édition invite à une ambiance plus intime, propice à la découverte artistique et à la proximité entre les artistes et le public, écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Le comité d’organisation souhaite accorder au festival une pause temporaire mais nécessaire en optant pour une phase de réflexion. Ceci permettra à l’association de se structurer et à continuer d’imaginer un festival qui vibre et fait vibrer son public au cœur de l’hiver. Cette décision vise à garantir la bonne tenue du festival sur le long terme, avec la promesse de revenir en 2025 doté d’une énergie renouvelée et des perspectives enrichissantes, ajoutent les organisateurs.

ats