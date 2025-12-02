L'espace culturel et théâtral de la Belle Usine à Fully (VS) met un terme à ses activités. L'association éponyme dit avoir fait ce choix par manque de ressources et de soutiens suffisants.

Grand Corps Malade est l'un des artistes à être passé par la Belle Usine de Fully (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Née en 1996, l'Association Belle Usine a été dissoute à l'occasion de son assemblée générale mi-mai, selon un communiqué de presse diffusé mardi.

«L'incompréhension et l'impossibilité de communiquer avec les autorités communales ont épuisé le comité. En effet, depuis le rachat complet du bâtiment par la Municipalité, en octobre 2015, tout s'est compliqué. Nous n'avons plus réussi à trouver notre place dans le projet de développement culturel de la municipalité», souligne Christophe Thétaz, l'un des fondateurs de l'association et qui en aura été son dernier président.

De Maurane à Grand Corps Malade

«Nous avons vécu une aventure extraordinaire», poursuit Christophe Thétaz. «Nous avons transformé un bâtiment industriel en salle de spectacle et avons accueilli des artistes et des productions qui ont permis à un large public, aux artistes et à tous les bénévoles de vivre des instants rares.»

Parmi les grands souvenirs de la salle figurent le Festival Tibor Varga, les prestations de Maurane, Grand Corps Malade, Pascal Auberson, d'Alain Roche et son piano suspendu ou encore le Zikamart Festival.

Distribution des actifs

A l'heure du bouclement, le comité a passé les derniers mois à travailler sur l’avenir de son héritage, soit la totalité du matériel acquis et financé à coup de spectacles et de plus de 200'000 heures de bénévolat, mais aussi son nom ou son site Internet.

«Les autorités communales ont acheté le gradin, mais n'ont pas souhaité acquérir le matériel technique, qui a été vendu à différentes entreprises de sonorisation/éclairage de la région», précise encore Christophe Thétaz. Quant aux actifs de l'association, ils seront distribués à des acteurs culturels locaux ou régionaux, selon les statuts de l'association.