Pour les 50 ans des éditions Zoé, la Bibliothèque de Genève retrace l'histoire de cette maison genevoise. De ses débuts dans un garage à sa place dans le milieu littéraire, l'exposition «Zoé ou l'aventure» raconte ce parcours dès lundi et jusqu'au 4 octobre.

Pour les 50 ans des éditions Zoé, la Bibliothèque de Genève retrace l'histoire de cette maison genevoise qui s'est fait une place dans le paysage francophone et qui a notamment révélé l'autrice suisse Elisa Shua Dusapin, ici au Livre sur les Quais, à Morges (VD) en 2023 (archives). ATS

Keystone-SDA, za, ats ATS

En publiant le travail de près de 400 auteurs et autrices, la maison d'édition Zoé a su s'imposer dans le paysage francophone, souligne la Bibliothèque de Genève qui conserve ses archives. De Nicolas Bouvier à Elisa Shua Dusapin, les choix de cette ambassadrice de la littérature suisse ont donné lieu à de grands prix littéraires.

Le premier ouvrage publié par Zoé en 1975 est un texte annonciateur de mai 68 qui circulait sous le manteau: «De la misère en milieu étudiant». Son premier grand succès de librairie vient trois ans plus tard avec «Pipes de terre et pipes de porcelaine», les souvenirs de Madeleine Lamouille, femme de chambre dans une famille de l'artistocratie vaudoise, recueillis par Luc Weibel.

Auteurs suisses

Dès 1983, quand elle se met à diriger seule la maison, Marlyse Pietri lui donne une direction plus littéraire, avec les Suisses Jean-Marc Lovay, Nicolas Bouvier, Robert Walser, Catherine Safonoff et Agota Kristof. Caroline Coutau, qui reprend la direction en 2011, poursuit la publication de textes du patrimoine, les traductions de l'allemand et de l'anglais, tout en découvrant de nouveaux talents, comme Elisa Shua Dusapin.

L'exposition s'accompagne de visites guidées par ses commissaires et par des auteurs de Zoé. Elle est aussi visible en version virtuelle sur le blog de la Bibliothèque de Genève.

www.bge-geneve.ch/agenda/zoe-ou-laventure