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Exposition La BNS et le Musée d'histoire de Berne inaugurent le «Moneyverse»

ATS

9.4.2026 - 14:24

La Banque nationale suisse et le Musée d'histoire de Berne inaugurent vendredi le «Moneyverse». Situé dans le Kaiserhaus rénové à Berne, ce centre d'accueil a pour but de renforcer les connaissances économiques de base du public.

Après six ans de travaux, le «Moneyverse» ouvrira ses portes vendredi dans le Kaiserhaus rénové, juste à côté de la Banque nationale (archives).
Après six ans de travaux, le «Moneyverse» ouvrira ses portes vendredi dans le Kaiserhaus rénové, juste à côté de la Banque nationale (archives).
sda

Keystone-SDA

09.04.2026, 14:24

«Nous constatons au sein de la population un besoin important pour une telle offre», a déclaré jeudi Martin Schlegel, président de la Banque nationale suisse (BNS), devant les médias. La BNS reçoit presque quotidiennement des demandes de personnes souhaitant visiter le site. Le «Moneyverse» est destiné à combler cette lacune.

M. Schlegel a présenté cet univers monétaire en compagnie de Thomas Pauli-Gabi, directeur du Musée historique de Berne (BHM). La BNS, en tant que propriétaire, finance le projet, tandis que le musée en assure la gestion. Selon M. Schlegel, les coûts de construction se sont élevés à «plusieurs dizaines de millions de francs», et l’exploitation coûte chaque année «quelques millions de francs».

«Poorjito» au «Money Bar»

Dans l’exposition permanente, le thème de l’argent est abordé sous quatre angles: historique, économique, social et personnel. Un étage est consacré à chacun de ces domaines.

Le contenu du sous-sol est entièrement consacré à la Banque nationale. Au centre de cette partie se trouve la décision trimestrielle sur le taux directeur, son processus de formation et ses conséquences. De plus, des controverses telles que le rachat de Credit Suisse y sont analysées et des collaborateurs de la BNS donnent un aperçu de leur travail.

Dans la section historique, on peut notamment observer des objets qui servaient autrefois de monnaie, et au «Money-Bar», des hôtes et hôtesses proposent des discussions sur des thèmes liés à l’argent. Au lieu d’alcool, on y sert des «Salary Sour», «Poorjito» et «Cryptopolitan» à base de sirop.

A «l'intersection» entre la BNS et le BHM

L'exposition est accessible gratuitement et est commentée en quatre langues via un audioguide. Il est également possible de participer à une visite audio guidée par des experts ou à un programme adapté pour des classes scolaires.

Les thèmes exposés correspondent à «l’intersection» entre la Banque nationale et le Musée historique de Berne, a expliqué Nicole Steiner, directrice de «Moneyverse». La conception globale a été élaborée indépendamment de la BNS, bien que cette dernière ait approuvé l’exposition et y ait apporté ses propres contenus.

Pour certains éléments du centre d’accueil, le BHM a pu s’appuyer sur l’expérience acquise lors d’une exposition organisée en 2022. Déjà dans «L'argent déchaîné – L'histoire d’une invention», l’institution présentait les étapes marquantes de l’histoire de la monnaie et invitait les visiteurs à en discuter au bar «Chez Dagobert».

Une rénovation de plusieurs millions

Le «Moneyverse» fait partie de la Kaiserhaus, bâtiment classé monument historique situé dans le centre-ville de Berne, qui appartient à la BNS depuis les années 1970. Vendredi, ce complexe composé de quatre bâtiments rouvrira ses portes après six ans de travaux de rénovation. Outre le Moneyverse, on y trouve également une brasserie et divers magasins.

Martin Schlegel est resté discret sur le coût total de la rénovation: on aurait déboursé pour cela «plusieurs centaines de millions de francs». Les coûts ont été fortement influencés par la sécurité et la protection des monuments historiques, mais aussi par l’amiante et la pandémie de coronavirus.

Avant son rachat par la Banque nationale, le Kaiserhaus, bâtiment chargé d’histoire, abritait le grand magasin de la famille de commerçants Kaiser. L’endroit où l’on pourra visiter le «Moneyverse» à partir de vendredi abritait autrefois une école de filles.

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