Elle n'a jamais remporté le prix mais elle y met «des moyens». La Chine présente quatre candidats cette année au Concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, une compétition habituellement dominée par le grand rival japonais.

Vingt candidats, dont quatre femmes espèrent succéder au prestigieux chef japonais Seiji Ozawa au palmarès du concours de Besançon (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le concours, fondé en 1951, est le clou du Festival de musique qui s'est ouvert vendredi. Il voit s'affronter 20 candidats, dont une petite moitié d'Asiatiques. L'événement, qui a lieu une année sur deux, oppose donc pour sa 59e édition quatre Chinois, trois Japonais, un Sud-Coréen et un Taïwanais.

La compétition est très suivie au Japon depuis que le grand chef Seiji Ozawa, décédé début 2024, l'a remportée en 1959. Ses compatriotes ont largement dominé le palmarès depuis 1990, avec huit récompenses.

La Chine monte

«Besançon dans le milieu de la musique, ça parle à l'international, c'est incroyable», s'enthousiasme Jean-Michel Mathé, le directeur du festival. Ozawa, «c'était le gagnant emblématique qui, à partir de Besançon, a fait une carrière incroyable. Son succès a permis aussi au concours d'avoir aussi une notoriété, c'est gagnant gagnant».

Mais alors que les Japonais semblent avoir atteint «un plafond de verre», la Chine «monte», relève M. Mathé. Elle «a longtemps envoyé des candidats extrêmement techniques, des bêtes de travail, mais très froids, avec un manque de musicalité», observe le directeur du festival. Mais cette fois, les candidats chinois «sont vraiment des artistes».

Derrière ces candidats, «on sent que la Chine met des moyens», souligne M. Mathé, alors que le pays a investi massivement dans les conservatoires et les salles de concert au cours des dernières décennies. Mais si certains instrumentistes, comme les pianistes Lang Lang ou Yuja Wang, ont connu une renommée mondiale, ce n'est pas encore le cas des chefs d'orchestre.

Européens «moins rigoureux»

Point commun aux concurrents venus d'Asie: «une très grande compétitivité», selon M. Mathé. «Ils sont vraiment dans cette approche d'être le meilleur, avec beaucoup d'exigence et beaucoup de rigueur».

Ce qui expliquerait à l'inverse pourquoi «on a moins d'Européens, moins de Français», suppose le directeur du concours: ces derniers «sont très artistes, mais un peu moins rigoureux». Ainsi, seul un Français est en lice cette année, Simon Clausse, et aucun Suisse n'a été sélectionné.

Rude sélection

Les 20 candidats sont passés à travers une rude sélection: outre Besançon, 300 impétrants ont été auditionnés à Paris, Berlin, Séoul et Montréal. A partir du 22 septembre, les 20 chanceux dirigeront à Besançon l'Orchestre Victor Hugo Franche Comté sur Stravinsky, puis Mendelssohn, lors de répétitions où le public suit les interactions entre les chefs et les musiciens.

Puis les demi-finales opposeront huit candidats dirigeant l'Orchestre Dijon Bourgogne et quatre chanteurs dans l'opéra de Mozart «Cosi Fan Tutte», avant de s'attaquer à deux concertos pour violon de Berlioz et Saint-Saëns.

Enfin, la finale, le samedi 27 septembre, opposera trois rescapés pendant 45 minutes chacun sur les mêmes oeuvres de Berlioz, de Prokofiev et du compositeur français contemporain Régis Campo. Ils dirigeront le Deutsche Radio Philharmonie.

Quatre femmes en lice

Seules quatre femmes sont en lice, une proportion qui stagne depuis une dizaine d'années, remarque M. Mathé, qui plaide pour que les orchestres recrutent davantage de cheffes et que les hommes «passent un peu la baguette».

Mis à part le concours, le Festival offre 37 concerts, dont une dizaine gratuits, où se mélangent classique, jazz et musique du monde. Pas moins de 900 artistes sont attendus ainsi que 25'000 spectateurs.