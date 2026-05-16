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Culture La Cité Bleue dévoile 35 spectacles pour sa saison 2026-2027

ATS

16.5.2026 - 09:30

La Cité Bleue à Genève a prévu 35 spectacles pour sa saison 2026-2027 dès le 5 septembre prochain, allant de la musique baroque au théâtre musical en passant par de la danse. Deux concerts, un atelier et un film pour les tout petits sont également au menu.

Le directeur général de La Cité Bleue Leonardo Garcia-Alarcon pilotera plusieurs des spectacles prévus dans le cadre du festival à Genève (archives).
Le directeur général de La Cité Bleue Leonardo Garcia-Alarcon pilotera plusieurs des spectacles prévus dans le cadre du festival à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 09:30

16.05.2026, 09:35

Cette saison est annoncée sous le signe de l'"abrazo», une étreinte pour faire dialoguer les contraires. Parmi les animations, la grande fresque «Roma» du directeur du festival Leonardo Garcia-Alarcon fera passer de l'ombre de la Chappelle Sixtine à la lumière du baroque italien.

«Musiques interdites» proposera un cabaret allemand de l'entre-deux-guerres pour mettre à l'honneur la liberté artistique face à l'oppression. Deux composantes importantes du festival reviennent avec «Seasons», qui allie musique, théâtre et cinéma, et le tango de «Maria de Buenos Aires».

Outre le directeur argentin, de nombreux artistes égayeront cette édition. De la soprano Sabine Devieilhe au jeune violoniste Pablo Agudo Lopez.

L'Ensemble Cappella Mediterranea contribuera largement. Et l'Orchestre de chambre de Genève (OCG) sera associé à plusieurs reprises à la programmation du festival.

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