L'exposition «Tours du monde. De Jules Verne aux premiers globe-trotters», présentée au Château de Prangins (VD), explore les premiers voyages touristiques à la fin du XIXe siècle. Elle est à découvrir du 6 avril au 26 octobre 2025 au Musée national suisse.

Une vue du Chateau de Prangins et son jardin le jeudi 17 novembre 2022 a Prangins. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dès les années 1870, grâce à la révolution des transports, de riches voyageurs entreprennent de faire le tour du monde pour leur plaisir. Le développement du chemin de fer américain et l'ouverture du canal de Suez facilitent ces périples, autrefois réservés aux aventuriers et navigateurs missionnés par des souverains.

«Cette exposition raconte une autre histoire que celle des grandes expéditions qu'on apprenait à l'école. Ce ne sont pas des héros, mais vraiment des touristes, issus d'un monde très privilégié», a souligné mercredi lors d'une visite de presse Raphaël Pieroni, adjoint scientifique à la Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) et co-commissaire de l'exposition.

Des globe-trotters suisses

L'exposition est née d'une collaboration avec l'Université de Genève et s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche du Fonds national suisse. Elle propose un circuit en huit étapes pour découvrir cette époque. Quelque 300 objets, tels des artefacts rapportés par les voyageurs, y sont exposés, provenant de collections privées et d'institutions publiques.

Des milliers de globe-trotters, essentiellement des hommes occidentaux, prennent part à ces voyages entre 1869 et 1914. «Une grande partie des objets exposés ici ont été rapportés par des globe-trotters suisses», précise Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins et co-commissaire de l'exposition.

Jules Verne influenceur

L'exposition met l'accent sur la place de l'imaginaire dans cette conquête du globe par les touristes. Le roman de Jules Verne «Le Tour du monde en 80 jours», publié en 1872, participe également à façonner un imaginaire collectif autour du voyage.

Par ailleurs, à la fin du XIXe siècle, la photographie stéréoscopique notamment permet à ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de faire un tour du monde de voyager virtuellement.

«L'hypothèse initiale, c'est que pour faire un tour du monde, il faut non seulement les moyens financiers et logistiques, comme les transports, mais aussi l'idée. Ce n'est pas un hasard si le premier tour du monde de Thomas Cook et le roman de Jules Verne se déroulent à la même époque. Tout cela est concomitant et participe à un même mouvement», ajoute Raphaël Pieroni.

Une vision colonialiste

Les premiers tours du monde ont lieu principalement au sein de l'Empire britannique. Les globe-trotters suivent quasiment tous les mêmes étapes: l'Europe, l'Egypte, l'Inde, Singapour, Hong Kong, le Japon, San Francisco, etc.

L'exposition replace ces voyages dans leur contexte colonial, patriarcal et capitaliste. Les objets exposés, souvent empreints de stéréotypes, témoignent de cette vision du monde.

«Ces globe-trotters voyageaient dans le monde comme s'ils étaient chez eux, en tant que propriétaires», précise Helen Bieri Thomson. «Bien que ces voyageurs étaient poussés par une curiosité, ils étaient aussi marqués par l'idéologie de leur temps, à la fois raciste, sexiste, classiste, etc.», ajoute Jean-François Staszak, professeur ordinaire à l'Université de Genève et co-commissaire de l'exposition.

Le temps au centre

Ce type de périple reflète une conception particulière du voyage, où le but est de faire un tour du monde dans le temps le plus court, sans chercher à explorer et découvrir réellement les régions et civilisations visités. Une vision incarnée par le personnage de Phileas Fogg dans «Le Tour du monde en 80 jours».

L'exposition se termine en invitant le public à se questionner sur ses propres pratiques et visions contemporaines du voyage. «L'idée est de susciter une réflexion sur les traces laissées par les voyageurs d'hier, tout en interrogeant les manières de voyager actuelles», conclut Raphaël Pieroni.