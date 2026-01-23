  1. Clients Privés
Genève La directrice générale et artistique du GIFF va se retirer fin juin

ATS

23.1.2026 - 15:43

La directrice générale et artistique du Geneva International Film Festival (GIFF), Anaïs Emery, va quitter fin juin ses fonctions. Vendredi, le Conseil de fondation a regretté cette décision et salué la phase de consolidation et de développement sous son pilotage.

Anaïs Emery va se retirer après cinq ans à la tête du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).
Anaïs Emery va se retirer après cinq ans à la tête du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.01.2026, 15:43

23.01.2026, 16:01

Dans les prochains mois, Mme Emery va garantir la poursuite des activités. Le Conseil de fondation va de son côté lui chercher un successeur ou une successeure.

Pendant cinq ans, la directrice a renforcé le positionnement du festival dans le domaine des séries et du numérique, tout en offrant de nouveaux formats et partenariats, affirme-t-il.

Selon lui, la portée en Suisse et à l'international du GIFF a augmenté. Le festival existe depuis plus d'une trentaine d'années à Genève.

