  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais La Fête de la châtaigne revient à Fully les 11 et 12 octobre

ATS

5.10.2025 - 12:43

Avec ses «12 tonnes prêtes à être rôties et dégustées», la Fête de la châtaigne revient pour une 31e édition à Fully le week-end des 11 et 12 octobre. Outre la traditionnelle brisolée, le public pourra découvrir une centaine de produits dérivés de ce patrimoine vivant valaisan.

La traditionnelle Fête de la châtaigne revient pour une 31e édition à Fully, en Valais (image d'archive).
La traditionnelle Fête de la châtaigne revient pour une 31e édition à Fully, en Valais (image d'archive).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 12:43

Cet événement où la châtaigne est «la reine de la fête» se présente comme un «hommage aux racines profondément ancrées dans notre terroir et une ouverture joyeuse vers l'avenir», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Côté gastronomie, le fruit se déclinera en pain à la farine de châtaigne, en risotto, en bière blanche à la fleur de châtaigniers et farine ou encore en pâtisserie 100% châtaigne. Avec ses 300 stands, le marché figure parmi les plus grands du genre en Suisse.

Animations gratuites

Comme chaque année, le programme se décline en propositions culinaires, mais aussi culturelles. Des musiciens de rues, des danseurs traditionnels, un humoriste ambulant ou encore du cor des alpes viendront animer la manifestation.

Le temps d'un week-end, la châtaigneraie de Fully – forêt de 17 hectares – devient aussi lieu d'animations et de sensibilisation à l'environnement. Fière de ses nombreux arbres centenaires, elle accueille également toujours volontiers les passants désireux de faire une balade, avec ou sans visite guidée.

La Fête de la châtaigne est un rendez-vous traditionnel de l'automne pour un bon nombre de personnes de la région. Les organisateurs attendent environ 50'000 visiteurs.

Les plus lus

Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse
Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
L'ancien maire de Genève toujours détenu en Israël
Nouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne